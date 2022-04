Sieht der Abreise der heimlich verehrten Haushälterin tatenlos zu: Anthony Hopkins in "Was vom Tage übrig blieb", 3sat, 20.15 Uhr. Foto: Columbia Pictures Industries

19.40 REPORTAGE

Re: Dicke Fische – Wettangeln am Balaton Der International Balaton Carp Cup in Ungarn gilt als größter Karpfenangelwettbewerb der Welt: Über 200 Mannschaften angeln eine Woche lange am größten Binnensee Mitteleuropas um die Wette. Dem Gesamtsieger winken 30.000 Euro. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHIFFSKATASTROPHE

Titanic (USA 1997, James Cameron) Zum 110. Jahrestag des Untergangs der Titanic gibt es zuerst James Camerons Romantikdrama mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio vor dem Hintergrund der Schiffskatastrophe. Danach ist ab 23.15 die Doku Expedition ins Herz des Wracks über Tauchexpeditionen zu dem erst 1985 entdeckten Schiffswrack zu sehen. Bis 0.00, ORF 1

20.15 LITERATURVERFILMUNG

Was vom Tage übrig blieb (The Remains of the Day, GB/USA 1993, James Ivory) Selbstkon trolle bis zum äußersten: Anthony Hopkins als Butler sorgt in James Ivorys meisterlicher Literaturverfilmung noch mit der kleinsten Geste für Erschütterung. Bis 22.25, 3sat

21.55 DOKUMENTATIONEN

Universum History: Notre-Dame und Der Eiffelturm Der Geschichte der Jahrtausendkathe drale Notre-Dame ist die erste Universum History-Doku samt 3D-Animationen gewidmet. Danach geht es ab 22.45 um den Eiffelturm, dessen Planung und Errichtung von wütenden Protesten begleitet worden war, bis es bei der Eröffnung 1889 schließlich doch Jubel für diesen Meilenstein der Ingenieurskunst gab. Bis 23.30, ORF 2

22.10 DOKUMENTATION

Joseph II. – Kaiser und Rebell Joseph II. gilt als eine der prägendsten Figuren in der Epoche der Aufklärung. Durch seine Reformen veränderte er das Habsburgerreich wie kein Zweiter. Als Thronfolger von Maria Theresia kämpfte er für die Freiheit der Bauern und Bäuerinnen und schuf bereits im auslaufenden Barock die Grundlage für einen modernen Staat, wie wir ihn heute kennen. Bis 23.00, Arte

22.50 THRILLER

Léon – Der Profi (F 1994, Luc Besson) Ein solitärer Profikiller (Jean Reno) und eine entfremdete Zwölfjährige (Natalie Portman in ihrem Kinodebüt) nehmen es mit der New Yorker Unterwelt auf. Bis 1.25, Vox

23.25 HISTORIENDRAMA

Gangs of New York (USA 2020, Martin Scorsese) Die alteingesessenen Natives und die irischen Einwanderer Dead Rabbits liefern sich im Elendsviertel Five Points in der New Yorker Lower Eastside einen brutalen Kampf um die Vorherrschaft. Grandios inszeniert von Martin Scorsese, Daniel Day-Lewis lehrt als "Bill the Butcher" das Fürchten. Bis 2.00, Servus TV

1.00 KOMÖDIE

Hail, Caesar! (USA 2015, Joel Coen, Ethan, Coen) Überdrehter Filmspaß der Coen-Brüder um einen entführten Filmstar (George Clooney) im Hollywood der 1950er-Jahre – zugleich eine Hommage an die Hochzeit der Traumfabrik. Bis 2.35, ZDF