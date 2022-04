Peter Schöttel hat die Landeschefs über den Stand der Dinge informiert. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Wien – ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel hat am Donnerstag die Landespräsidenten des Fußballbundes über den Stand der Dinge in Sachen Teamchefsuche informiert, einen Zwischenbericht vorgelegt. Es soll eine dreistündige, durchaus konstruktive Veranstaltung in einem Wiener Hotel gewesen sein. Nicht alle Landeschefs waren anwesend, bekanntlich sind Osterferien. Schöttel hat in den vergangenen beiden Wochen Gespräche mit mehreren Kandidaten aus dem In- und Ausland geführt, die dem Anforderungsprofil entsprechen.

Es gab freilich einige Absagen, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen und vertragstechnischen Gründen (aufrechte Arbeitsverhältnisse). Nun wird der Kandidatenkreis eingegrenzt, die Verhandlungen werden intensiviert, konkretisiert. Spätestens am 29. April soll im Rahmen der Präsidiumssitzung der neue Teamchef gekürt werden.

ÖFB-Boss Gerhard Milletich hatte ja Schöttel beauftragt, Franco Fodas Nachfolger quasi im Alleingang zu finden. Milletich wird den Vorschlag des Sportdirektors übernehmen und die anderen Präsidiumsmitglieder im Idealfall überzeugen. Es gibt insgesamt 13 Stimmen (neun Landespräsidenten, Milletich, drei Bundesliga), die relative Mehrheit genügt. (hac, 14.4.2022)