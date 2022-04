Die Moskwa dürfte schwer beschädigt sein. Wie schwer und vor allem dazu, wie es zu dem Schaden kam, gibt es unterschiedliche Meinungen. Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/HANDOUT

Der Kreuzer Moskwa, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, ist im Konflikt mit der Ukraine schwer beschädigt worden. Das Kommandoschiff ist für Russland von großer symbolischer Bedeutung, da es neben seinem militärischen Nutzen immer wieder auch für diplomatische Zwecke genutzt wurde. Entworfen wurde der Raketenkreuzer der Atlant-Klasse als Zerstörer von Flugzeugträgern. 1983 wurde er zu Sowjetzeiten unter dem Namen "Slawa" (Ruhm) in Betrieb genommen.

Schwere Schäden durch Angriff oder Unfall

Nun ist das Schicksal des fast 40 Jahre alten Kreuzers aber ungewiss. Jedenfalls ist das Schiff schwer beschäftigt, laut dem ukrainischen Präsidentenberater Olexij Arestowytsch ist die Moskwa aber sogar gesunken. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, ein Feuer habe die Explosion von Munition an Bord verursacht. Der Gouverneur der ukrainischen Region um den Schwarzmeerhafen Odessa behauptete dagegen, das Schiff sei von zwei ukrainischen Raketen getroffen worden.

DER STANDARD

"Wo ist die Moskwa? Sie ist gesunken", schrieb Arestowytsch am Donnerstag auf Twitter und bei Telegram. Bestätigungen für diese Behauptung lagen aber zunächst nicht vor. Das ukrainische Fernsehen griff Arestowytschs Tweet trotzdem auf.

Moskau dementierte postwendend: Das Feuer ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums eingedämmt, das Kriegsschiff werde nun zum Hafen zurückgeschleppt, die Besatzung sei auf anderen Schiffen untergebracht worden. Die wichtigsten Waffen der Moskwa seien nicht beschädigt worden, das Schiff laufe auch nicht Gefahr zu sinken.

2009 war die Moskwa noch in einwandfreiem Zustand. An der Seite des Schiffes sieht man den kyrillischen Schriftzug. Foto: imago/ZUMA Press

Attacke wäre ein "Big Deal"

Wie auch immer, die Beschädigung der Moskwa dürfte aber große symbolische Bedeutung haben. Oberst Markus Reisner, Leiter der Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie, wertet die Beschädigung als großen Erfolg für die ukrainischen Streitkräfte. Laut Reisner wurde das Schiff durch zumindest zwei ukrainische Antischiffsraketen vom Typ RK-360MC Neptun getroffen und schwer beschädigt, wenn nicht gar versenkt. "Dieser Erfolg der Ukraine hat eine sehr hohe Symbolwirkung alleine schon wegen seines Namens", sagt Reisner.

Die "New York Times" zitiert unterdessen Lieutenant General Ben Hodges, einen ehemaligen Kommandeur der US Army in Europa. Der erfolgreiche Einsatz der Neptun-Raketen, die von der Ukraine noch nie im Gefecht eingesetzt worden sind, wäre eine bedeutende Abschreckung für Russland und würde die russische Armee womöglich davon abbringen, die Ukraine mit Landungsoperationen von See aus zu attackieren. Es wäre tatsächlich ein "big deal", also eine große Sache, so Hodgens. Denn die Beschädigung der Moskwa würde russische Schiffe davon abhalten, der Ukraine zu nahe zu kommen.

Am frühen Donnerstagabend berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, die Besatzung der Moskwa kämpfe noch immer mit Bränden und das Schiff sei wohl unterwegs in Richtung Sewastopol. Das berichte ein hochrangiger US-Beamter im Verteidigungsministerium.

2018 und 2020 modernisiert

Das 186 Meter lange Kriegsschiff, das im Mai 1995 in Moskwa (Moskau) umbenannt wurde, ist mit 16 Seezielflugkörpern vom Typ Basalt/Wulkan – der Marineversion der Langstreckenraketen vom Typ S-300 – und Osa-Kurzstreckenraketen ausgerüstet. Es verfügt zudem über Raketenwerfer und Torpedos.

Laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti wurde das Schiff zweimal umfangreich überholt und modernisiert, zuletzt in den Jahren 2018 bis 2020. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums bietet der Kreuzer Platz für eine 680-köpfige Besatzung. Stationiert ist die Moskwa in Sewastopol, dem Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim.

Vor kurzem wurde in der Ukraine eine Briefmarke gedruckt, die einen Soldaten zeigt, der der Moskwa den Mittelfinger entgegenstreckt. Foto: REUTERS/VALENTYN OGIRENKO

Erster Kriegseinsatz 2008

Erstmals in einem bewaffneten Konflikt kam das Schiff in Georgien im August 2008 zum Einsatz. Nachdem sich Russland auf der Seite des Machthabers Baschar al-Assad in den Syrien-Krieg einschaltete, wurde die Moskwa zwischen September 2015 und Jänner 2016 im östlichen Mittelmeer eingesetzt. Dort sicherte sie nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums den russischen Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in Syrien ab.

Seit dem 24. Februar ist der Raketenkreuzer auch an der russischen Offensive gegen die Ukraine beteiligt. Zu Beginn des Konflikts hatte das Schiff die nahe der rumänischen Grenze gelegene ukrainische Schlangeninsel attackiert. Der Funkverkehr mit den ukrainischen Grenzschützern auf der Insel ging viral: Auf die Aufforderung, sich zu ergeben, antworteten die Grenzwächter, "Fickt euch!". Kurz darauf beschossen die Moskwa und das Schiff Wassili Bykow die Insel, die ukrainischen Soldaten wurden gefangengenommen.

Am Mittwoch hat der ukrainische Präsident die Briefmarke präsentiert.

Schiff für exklusive Empfänge

Das Schiff erfüllte in den vergangenen Jahren für Russland auch diplomatische Zwecke: So war der Raketenkreuzer an dem Einsatz rund um das Gipfeltreffen von Malta zwischen Michail Gorbatschow und dem US-Präsidenten George Bush im Dezember 1989 beteiligt, das auf dem Schiff Maxim Gorki stattfand.

Für diverse Militärmanöver reiste das Schiff um die Welt und ging in zahlreichen europäischen, asiatischen und afrikanischen Häfen vor Anker. Der russische Präsident Wladimir Putin nutzte den Kreuzer zudem, um seine engsten politischen Vertrauten mit militärischen Ehren zu empfangen, unter anderem im August 2014 in Sotschi den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi oder bei einem Besuch in Italien den dortigen damaligen Regierungschef Silvio Berlusconi. (APA, red, 14.4.2022)