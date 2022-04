Hermann Nitschs "6-Tage Spiel" anno 1998. Ende Juli ist es wieder so weit. Filmstills: Peter Kasperak, Hubert Klocker

Das im Vorjahr coronabedingt abgesagte 6-Tage-Spiel von Hermann Nitsch in Prinzendorf soll in diesem Sommer stattfinden. Aufgeführt werden am 30. und 31. Juli die ersten beiden Tage. Es sei "Nitschs ausdrücklicher Wunsch, dass sein Werk nun endlich umgesetzt wird", betonte Rita Nitsch, die Frau des Künstlers, am Donnerstag in einer Aussendung.

Mit der vorläufigen Konzentration auf die ersten beiden Teile werden die Probenzeiten deutlich verkürzt. Dadurch verringere sich auch das Risiko, dass es durch Corona-Infektionen zu größeren Ausfällen bei den Akteuren komme, wurde festgehalten. "Wir hoffen natürlich, dass im Sommer die Vorgaben bzgl. der Maskenpflicht und fixer Sitzplätze gänzlich entfallen werden, um allen Spielteilnehmern ein intensives Erlebnis möglich zu machen." Zugelassen werden maximal 500 Personen. Tickets sind nur im Vorverkauf und bis spätestens 1. Juli erhältlich.

Informiert wurde am Donnerstag auch darüber, dass die Pace Gallery die weltweite Vertretung von Nitschs Werk übernommen hat. "Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit und auf eine große Ausstellung in New York im kommenden Jahr", ließ Rita Nitsch wissen. (APA, 14.4.2022)