Ostergeheimnisse: Wolfgang Sobotka " sucht Ostereier mit der Familie". Foto: APA / Helmut Fohringer

Ostern und Eier: Die beiden sind seit eh und je ein G’spann, so unzertrennlich wie Laurel und Hardy, wie Pam und Dosko, Hazee und Kickl, Sebastian Kurz und Thomas Schmid. Falls Sie sich an die beiden Letztgenannten noch erinnern: Ich gäbe etwas darum, wenn ich wüsste, ob Kurz und Schmid einander an Ostern in Amsterdam treffen, um gemeinsam Schokohasen zu knuspern, ein paar Eier zu färben und in Erinnerungen daran zu schwelgen, wie man damals, während der tollsten türkisen Macht- und Prachtentfaltung, die Pandemie für beendet erklärte und den Huren im Finanzministerium die Hammelbeine langzog. Das waren Zeiten! Unvergesslich!

Wir sollten aber nicht traurig sein, dass wir nichts Genaues wissen, denn ersatzhalber versorgt uns die Zeitung, nach der unser Land benannt ist, mit Exklusivnews über das österliche Gebaren unserer Spitzenpolitiker. Alexander Van der Bellen, verrät "Österreich", isst am Gründonnerstag immer Spinat!

Lange erwartete Enthüllung

Das ist eine Enthüllung, auf die wir lange gewartet hatten und die alle, die der Ansicht waren, bei Van der Bellen stünde am Gründonnerstag eine Weihnachtsgans auf dem Speisezettel, eines Besseren belehrt. Dialoge wie diese wird es in nächster Zeit in der Öffentlichkeit häufig geben: "Haben Sie schon gehört? Unser Herr Bundespräsident isst am Gründonnerstag stets Spinat!" – "Was Sie nicht sagen! Ich hätte geschworen, es wäre ein Blunzengröstl."

Weitere heiße Neuigkeiten: Tourismusministerin Elisabeth Köstinger "genießt in Kärnten Reindling und Osterschinken", während Parteifreund Wolfgang Sobotka "Ostereier mit der Familie sucht". Der Krisenkolumnist rät dem Nationalratspräsidenten beim Suchen zur Vorsicht: Nicht immer ist das, was man im Garten oder vor der Wohnungstür am Boden findet, zwangsläufig ein Ei.

Andere wichtige Osterfragen lässt Österreich leider unbeantwortet. Feiert Kanzler Nehammer nur im Kreise der Familie, oder lädt er seine Personenschützer auf ein paar Runden Eierlikör ein? Und wie ist das mit H.-C. Strache? Stimmt es, dass der originelle Ex-Vizekanzler an Ostern keine Hühnereier, sondern Fischeier im Nesterl versteckt (Beluga-Kaviar, soll aber nicht mehr als 700 Euro kosten)? Dazu ein paar kühle Dosen Bier, und Ostern ist so gut wie geritzt. Auch der Krisenkolumnist wünscht allen frohe Feiertage. (Christoph Winder, 16.4.2022)