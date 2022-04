Stefanos Tsitsipas bleibt noch länger in Monte Carlo. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Monte Carlo – Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev haben am Donnerstag das Viertelfinale des Tennis-ATP-Turniers in Monte Carlo erreicht. Dem an dritter Stelle gesetzten Griechen reichte gegen Laslo Djere aus Serbien beim 7:5,7:6(1) ein Break, der Deutsche Zverev (2) setzte sich trotz Break-Rückstands in beiden Sätzen insgesamt souverän mit 6:2,7:5 gegen den Spanier Pablo Carreno Busta durch.

Für Casper Ruud, als Nummer vier gesetzt, kam hingegen das Aus. Der Norweger unterlag dem Bulgaren Grigor Dimitrow 3:6,5:7. Ein ähnliches Schicksal wendete Diego Schwarzmann aus Argentinien (12) ab, er besiegte trotz 1:3-Rückstands im dritten Satz den Italiener Lorenzo Musetti 2:6,6:4,6:3 und hat nun Tsitsipas zum Gegner. Zverev steht im Match um den Halbfinaleinzug bei dem mit rund 5,2 Millionen Euro dotierten Masters-1000-Sandplatzturnier Jannik Sinner (9) gegenüber. Der Südtiroler wies im Duell zweier gesetzter Spieler den Russen Andrej Rublew (5) in drei Sätzen 5:7,6:1,6:3 in die Schranken.

Der ungesetzte Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der am Dienstag den topgesetzten Novak Djokovic eliminiert hatte, behielt mit 6:4,6:1 gegen David Goffin (BEL) die Oberhand und trifft in der nächsten Runde auf Fritz. Der an Nummer zehn gesetzte US-Amerikaner schaltete seinen Landsmann und Doppelpartner Sebastian Korda mit 7:6(4),7:5 aus. (APA, 14.4.2022)