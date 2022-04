Ein Lachen im Krieg scheint unpassend – in diesem Fall, auch weil keine Todesopfer verlautbart wurden, macht das Netz eine Ausnahme

Putin ist bezüglich des untergegangenen Schlachtschiffs derzeit auf Tauchstation. Foto: Alexei Nikolsky

Es war das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte – mit dem Untergang der Moskwa ist Russland in Erklärungsnot. Die Berichte aus der Ukraine, man habe das Schlachtschiff gezielt mit zwei Raketen getroffen und so versenkt, dementiert der Kreml. Ein Sturm sei Schuld am Untergang der Moskwa gewesen.

Die unterschiedlichen Aussagen erwecken die Schadenfreude bei vielen Ukraine-Sympathisanten, die sie in den letzten Stunden in zahlreichen Memes visualisiert haben.

Zahlreiche Kommentare beziehen sich auch auf den möglichen Abtransport des Kriegsschiffs, das wohl am besten via Traktor geschehen könnte.

Den ausufernden Humor bezüglich dieses höchstwahrscheinlich kriegerischen Akts finden nicht alle lustig. Der hohe Grad an Schadenfreude liegt aber wohl daran, dass sich das Mitleid gegenüber dem russischen Militär nach 50 Tagen Krieg bei den meisten in Grenzen hält. Wohl auch deshalb, weil bei dem Angriff laut russischen Angaben offenbar keine Menschen getötet worden seien, da die Besatzung rechtzeitig evakuiert worden sei. (red, 15.4.2022)