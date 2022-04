Bluten für die Liebe: Andreas Schager als Tristan, Martina Serafin als Isolde. Pöhn

Nach dem ersten Akt gab es ein grobes Buh, das wohl lange auf seinen Auftritt gewartet hat. Nach dem zweiten Akt waren es gefühlte drei Brüller, bis es am Schluss zum Fight zwischen deutlichem Buh-Unmut und Zuspruch für die Geschichte einer Besessenheit kam. Wunderbar! Das hatte an der Wiener Staatsoper etwas von zeitgemäßer Opernnormalität angesichts einer spannenden Regie.

Calixto Bieito fackelte nicht lange. Er lässt die Besessenheit bei Tristan und Isolde bereits vor der Einnahme des Zaubertranks ausbrechen. Isolde, die von Tristan gerade zu ihrem zukünftigen Gemahl König Marke transportiert wird, ist dabei keine in sich ruhende, eher eine unrunde Liebende. Auf dem Wasserboden – zwischen Schaukeln, auf denen Kinder sitzen – tobt sie als von jenem Tristan Gekränkte, dem sie mit Sehnsucht begegnet.

Tristan erwacht

Zwischen Selbsthass und Begehren rasend, packt Isolde schon mal den Kopf ihrer besorgten Dienerin Brangäne (vokal solide, gestalterisch als neurotisch Unausgewogene differenziert: Ekaterina Gubanova), als wollte sie ihn zermalmen. In ihrem Monolog umfasst Isolde auch einen stummen Tristan, den ihr Bieito quasi als fleischgewordene Fantasie schenkt, bevor Tristan erwacht und tatsächlich in Aktion tritt.

Bieito konzentriert sich – bei allem Einsatz assoziativ-atmosphärischer Bilder – auf die zerstörerische und selbstzerstörerische Dynamik dieser Leidensliebe, die sich offenbar erst im Tod erfüllen soll. Bis Isolde am Ende der Oper eine Art Alltagssituation herstellt, einen Tisch und zwei Stühle aufstellt, um Hand in Hand mit dem toten Tristan wegzudriften, erlebt man den emotionalen Infight der beiden in markanter szenischer Verdichtung.

Tobende Liebende

Das Bilderumfeld? Das Wasser im ersten Akt, auf der Bühne und als Projektion, ist etwas schüchtern und unscheinbar eingesetzt. Stärker wirken die zwei schwebenden Räumen des zweiten Aktes (Bühnenbild: Rebecca Rings), in denen die tobenden Liebenden voneinander zunächst getrennt wüten. Während dieser Szene der Unerreichbarkeit des anderen zerlegen sie Inneneinrichtung, Wände und ihre Kleidung, während unter ihnen Brangäne einen Fisch ausweidet.

Bieito lässt dieses zerstörerische Übermaß an Empfindungen dann in einer Selbstverletzung Tristans münden. Statt Melot (klar und impulsiv: Clemens Unterreiner) fügt er sich selbst die Wunde zu, als wollte Tristan sein Begehren wie ein Alien aus sich herausschneiden. Isolde will ihm folgen. Als König Marke sein Klagelied (zunächst ungewohnt fragil: René Pape) anstimmt, verhindern jedoch zwei Kinder, dass sich Isolde die Pulsadern durchschneidet. Es scheint: Hier will man sich um Kopf und Kragen lieben, in eine Sphäre hinübersterben, in der die Zweisamkeit ungestört von Konventionen möglich ist.

Sekundenmomente der Ermüdung

Natürlich muss noch der Höhepunkt der Qualen folgen: Im dritten Akt, den Bieito mit einem nackten Kollektiv verziert, dessen Pärchen zu Liebesskulpturen verschmelzen, erklimmt Andreas Schager den Gipfel an intensiver Darstellungskunst, die ohne seinen strahlenden Tenor natürlich nicht glaubhaft wäre. Er zeigt: Bieitos Arbeit ist am stärksten, wenn er das Innere der Figuren gewissermaßen körperliche Unmittelbarkeit werden lässt.

Schager geht, abgesehen von Sekundenmomente der Ermüdung, bewundernswert bis an die Grenzen. Seine Selbstentäußerung fordert aber keine signifikanten vokalen Opfer. Ob er im Delirium seinen Kurwenal (steigert sich zu packender Dramatik: Iain Patersons) zu erwürgen droht oder vor Isolde todeserschöpft niedersinkt – er ist vokal überragend und agiert bezüglich Intensität auf Augenhöhe mit Isolde.

Fulminantes Staatsopernorchester

Martina Serafin meistert die ewige vokale Zumutung mit charaktervollem, etwas scharfem Timbre. Aus ihrer differenzierten Rollengestaltung leuchten dann aber neben wuchtigem Drama auch intim-zarte Linien hervor, die zum Schluss hin allerdings in einem vokalen Kampf münden. Beim Liebestod schienen die Kräfte ein wenig zu schwinden.

Der demonstrativ akklamierte Musikdirektor Philippe Jordan vollbringt mit dem fulminanten Staatsopernorchester eine abenteuerlich klare, impulsive und zugleich differenzierte Umsetzung dieser sich aufschaukelnden, fortrasenden Musik. Auch wenn das Orchester hier ein Hauptdarsteller ist, hätte man den Stimmen an mancher Stelle jedoch gewünscht, nicht mit so viel Dezibel-Ekstase umgehen zu müssen. Orchestral einen Nuance zurückgenommener zu agieren hätte das instrumentale Charisma sicher nicht beschädigt, den Sängern und Sängerinnen jedoch mehr Gestaltungsfreiheit gegeben – und weniger "Überlebenskampf". (Ljubiša Tošić, 15.4.2022)