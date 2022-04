Früher oder später wird er zurückkommen. Foto: AP/Paul White

Belgrad – Zeitpunkt und Ort von Dominic Thiems Rückkehr auf die ATP-Tour sind weiter offen. Österreichs Tennisstar hat zwar für das am Ostermontag beginnende Sandplatz-Turnier in Belgrad (ATP-250) genannt, ob er dort auch wirklich aufschlägt, ist laut seinem Vater aber noch offen. Eine Entscheidung soll kurzfristig fallen, "um Montag herum", sagte Wolfgang Thiem am Freitag. Für das Turnier eine Woche später in Estoril erhielt der 28-jährige Thiem eine Wildcard.

Der Niederösterreicher hatte am 29. März, 280 Tage nach seiner Handgelenksverletzung, beim Challenger in Marbella sein Comeback gegeben und in der ersten Runde verloren. Kurz darauf war er Corona-positiv getestet worden. Thiem teilte am Donnerstag via Instagram mit, dass er von den Ärzten Grünes Licht für sein normales Trainingsprogramm erhalten habe und er die kommenden Tage diesbezüglich nutzen werde. (APA, 15.4.2022)