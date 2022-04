Innsbruck – Ein Fahrradkurier eines Lebensmittel-Lieferservice hat sich am Mittwoch auf die stark befahrene Tiroler Inntalautobahn (A12) in Innsbruck verirrt. Der Zusteller folgte seinem Navigationsgerät, das ihn auf die Auffahrt Innsbruck-Ost lotste, wie mehrere Medien berichteten. Ein Video, das ein Lkw-Fahrer aufgenommen hatte, ging in der Zwischenzeit im Internet und auf sozialen Medien viral. Die Polizei bestätigte den Vorfall.

Der E-Biker fuhr gegen 13.30 Uhr auf die Autobahn auf und anschließend durch den Amraser Tunnel. Die Polizei wurde verständigt, und eine Streife war nur wenige Minuten später an Ort und Stelle. Den Beamten erklärte er, dass es für ein Umdrehen bereits zu spät gewesen sei, als er bemerkt hatte, wo er sich eigentlich befinde. Bei der Abfahrt Innsbruck Mitte – also die nächstgelegene Ausfahrt – schaffte es der Radfahrer wieder, von der Autobahn abzufahren. Ein Organmandat wurde verhängt, hieß es vonseiten der Exekutive. (APA, 15.4.2022)