Christina Laube, Mehrdad Zaeri (Ill.), "Marthas Reise". € 25,90 / 40 Seiten, München 2018. Für alle ab 8 Jahren.

"Bilder kommen und gehen. Sie vermischen sich mit den Geräuschen des dahingleitenden Zuges." Eine Reise mit dem Zug ist immer auch eine Gelegenheit, die Gedanken schweifen zu lassen. Martha ist unterwegs von ihrer Mutter zu ihrem Vater, Schienen sind schon auf dem Vorsatzpapier zu sehen.

Der Zug setzt sich in Bewegung, sie macht es sich auf ihrem Platz gemütlich. Was ihr während dieser herbstlichen Fahrt alles durch den Kopf geht, wird in klarer, poetischer Sprache mit feinen Blei-, Farb- und Tuschestift-Illustrationen, vor allem aber hauchzarten Scherenschnitten erzählt.

In einem philosophischen Tagtraum sinniert das Mädchen über Fragen nach dem Verwurzeltsein, dem Schicksal, der Liebe, über Wertschätzung und das eigene Träumen. Und am Ende der Reise steht ein ganz besonderer Moment: jemand, der verlässlich auf dem Bahnsteig wartet.