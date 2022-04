Locomotion No. 1

Eine Dampflok schreibt Geschichte

Locomotion No. 1 – so hieß die erste öffentliche Eisenbahn der Welt. Zum ersten Mal unterwegs war sie in England vor fast 200 Jahren, am 27. September 1825. Sie fuhr vom Ort Stockton nach Darlington und erreichte eine Geschwindigkeit von etwa 15 Kilometern in der Stunde. Das ist etwa so schnell wie du auf dem Fahrrad und viel langsamer, als Züge heute fahren. Die Lokomotive zog 36 Wagen – zwölf waren mit Kohle und Mehl beladen, in den restlichen saßen Passagiere. Der Zug lockte viele Zuschauer an, denn für die Menschen war die Dampflok etwas Neues, das sie nie zuvor gesehen hatten.