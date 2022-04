Nächstes Duell der beiden nur sechs Tage nach Remis in Liga – Nach Citys Kampf in der Königsklasse liegt der Vorteil bei Liverpool

Für die Reds und die Citizens geht es diesmal um den Einzug ins Finale des FA-Cups. Foto: AP/Jon Super

London – Sechs Tage nach dem 2:2 in der Liga sehen Manchester City und Liverpool einander wieder. Am Samstag (16.30 Uhr/DAZN) geht es im Londoner Wembley-Stadion um den Einzug ins FA-Cup-Finale. Beide Teams zogen unter der Woche ins Halbfinale der Champions League ein, wodurch eine hochdekorierte Saison für beide weiter möglich ist.

Für City, den Gewinner von 2019, geht es noch um das Triple aus Meisterschaft, Champions League und FA Cup. Für Ligacup-Sieger Liverpool könnte der erste FA-Cup-Erfolg seit 16 Jahren ein Teil eines bisher unerreichten Quadrupels sein.

Die Ausgangslage spricht nach den Ereignissen in der Königsklasse für die "Reds". Trainer Jürgen Klopp konnte nach dem 3:1 im Hinspiel gegen Benfica (Rückspiel 3:3) seine Stars Mohamed Salah, Sadio Mane, Andy Robertson und Virgil van Dijk schonen. Pep Guardiolas Team musste im Kampfspiel gegen Atletico Madrid (1:0 und 0:0) hingegen mehr als 100 Minuten Schwerstarbeit verrichten – und verlor die angeschlagenen Kevin de Bruyne und Kyle Walker.

Klopp forderte mit Blick auf das Unentschieden in der Liga allerdings eine Leistungssteigerung seiner Elf. "City war sehr stark und wir nicht in Bestform. Ich würde also gerne ein Spiel sehen, in dem wir auch unser Bestes geben", sagte der Deutsche: "Die Jungs haben in diesem Spiel eine Menge guter Dinge getan, aber ich denke, dass wir auf einigen Positionen ein ganz anderes Niveau erreichen können."

Hürden für Fans

Schlachtenbummler bekamen Hürden in den Weg gestellt. Wegen Bauarbeiten fahren weder aus Liverpool noch aus Manchester Züge nach London. Eine von den Fans angestrebte und von Profis wie Jordan Henderson unterstützte Verlegung der Partie wurde vom Verband abgelehnt. Stattdessen stellte dieser 100 Fanbusse zum Nulltarif zur Verfügung. "Das ist eine der lächerlichsten Geschichten, die ich je gehört habe", ätzte Klopp.

Zweimal trafen sich die beiden Schwergewichte im Wembley in jüngerer Vergangenheit. 2016 im Ligacup-Finale und 2019 im Community Shield. Beide Partien endeten 1:1 und mit City als Gewinner im Elfmeterschießen.

Im zweiten Halbfinale fordert Crystal Palace den Lokalrivalen Chelsea, der am Sonntag (17.30 Uhr) zum dritten Mal in Folge ins Finale einziehen will. Nach dem CL-Aus gegen Real Madrid bietet der Bewerb die letzte realistische Chance für die Truppe von Thomas Tuchel auf einen Titelgewinn in dieser Saison. (APA, 15.4.2022)