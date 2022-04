Foto: Walter Wehner

19.40 REPORTAGE

Re: Schwarz unter Weißen – Rassismus als Alltagsproblem Dunkelhäutige Menschen haben regelmäßig mit Diskriminierungen im Alltag zu kämpfen. Fast jeder Zweite von ihnen hat schon Erfahrungen damit machen müssen. Was löst das bei Betroffenen aus, und vor welche Entscheidungen werden sie dadurch gestellt? Bis 20.15, Arte

20.15 FAMILIENDRAMA

Jenseits der Stille (D 1995, Caroline Link) Lara (Sylvie Testud) wächst mit tauben Eltern auf und fungiert als deren "Hörrohr" zum Rest der Welt. Als Lara durch ihre Tante das Klarinettenspiel entdeckt, verstärken sich die Konflikte mit ihrem Vater, und es beginnt ein Abnabelungsprozess. Von Regisseurin und Co-Autorin Caroline Link sensibel als Coming-of-Age-Geschichte inszeniert. Bis 22.00, Arte

20.15 FANTASY

Phantastische Tierwesen 2 – Grindelwalds Verbrechen (GB/USA 2018, David Yates) Der inhaftierte Zauberer Gellert Grindelwald (Johnny Depp im Marilyn-Manson-Look) entkommt und strebt die Weltherrschaft über die Muggles, also alle Normalos ohne magische Fähigkeiten, an. Auf der Seite der Guten heftet sich der Magizoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) an seine Fersen. David Yates’ sechste Leinwandadaption einer Vorlage von Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling. Bis 22.20, ORF 1

20.15 KOMÖDIE

Manche mögen’s heiß(Some Like It Hot, USA 1959, Billy Wilder) Zwei Jazzmusiker (Jack Lemmon und Tony Curtis) werden Zeugen eines Mafiamassakers. Um den Killern zu entkommen, schließen sie sich einer Damenkapelle an. Filmjuwel von Billy Wilder, in dem Marilyn Monroe als Komödiantin brilliert. Bis 22.10, 3sat

22.05 KOMÖDIE

Und täglich grüßt das Murmeltier (Groundhog Day, USA 1993, Harold Ramis) Der zynische Wetterreporter Phil (Bill Murray in einer Paraderolle) wird ins Provinznest Punxsutawney geschickt, um über den Murmeltiertag zu berichten. Dabei gerät er in eine Zeitschleife und braucht sehr lange, um sich zu läutern. Harold Ramis’ perfekt konstruierte und wirkungsmächtige Komödie mit Andie McDowell, die auf den Weltfrieden anstoßt, kann man sich mit Gewinn immer wieder ansehen. Bis 0.05, ATV 2

23.30 TRAGIKOMÖDIE

Manons Rache (Manon des sources, F 1952, Marcel Pagnol) Manon lebt als wilde Ziegenhüterin in der Provence der 1920er-Jahre, wo sie aufgrund skurriler Anschuldigungen festgenommen und nur von einem Lehrer verteidigt wird. Als sie freikommt, nimmt sie Rache an der Dorfgesellschaft. Atmosphärisch dichte Tragikomödie des französischen Autors, Filme- und Theatermachers Marcel Pagnol, das dieser später als zweiteiligen Roman adaptierte. Bis 1.35, Arte