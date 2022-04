Gennaro Contaldo gilt als Förderer Jamie Olivers und bringt regelmäßig Kochbücher heraus. Für sein neuestes Werk reiste er in seinen Heimatort Minori an der Amalfiküste, wo die wunderbaren Amalfizitronen wachsen. In 80 Rezepten werden Zitronen – in allen Teilen – zum Kochen und Backen verwendet. (ped, 26.4.2022)

Gennaro Contaldo, "Gennaros Limoni", 28,90 Euro / 192 Seiten, Ars Vivendi

Rezept für Gnocchi al Limine

Zutaten

für 4–6 Portionen

Gnocchi al Limone Foto: © David Loftus

1 kg Kartoffeln

300 g Mehl (Type 405)

1 Bio-Ei (Größe L), verquirlt

Meersalz

Abrieb und Saft von 1 Bio-Zitrone (Saft für die Sauce beiseitestellen)

Reismehl zum Arbeiten

für die Sauce

100 g Butter

8 Minzeblätter

4 TL Zitronensaft (siehe oben)

30 g Parmesan, gerieben, plus mehr zum Servieren

Zubereitung

Die Kartoffeln in kochendem Wasser garen. Abgießen und leicht abkühlen lassen, dann schälen und stampfen. Mehl, Ei, ein wenig Salz und die Hälfte des Zitronenabriebs untermischen, bis ein lockerer Teig entstanden ist. Die Arbeitsfläche mit Reismehl bestäuben und den Teig darauf zu langen Würsten formen. Die Teigrollen mit einem scharfen Messer in 2 cm lange Stücke schneiden.

Einen großen Topf Salzwasser zum Kochen bringen. Die Gnocchi portionsweise in das kochende Wasser gleiten lassen und jeweils etwa eine Minute sieden, bis sie an die Oberfläche steigen.

Inzwischen für die Sauce die Butter in eine große Pfanne geben, Minze und Zitronensaft zufügen und erhitzen, bis die Butter geschmolzen ist.

Die Gnocchi mit einer Schaumkelle aus dem Wasser heben und mit ein klein wenig Kochwasser in die Buttersauce geben.

Etwa eine Minute in der Sauce schwenken, bis alle Gnocchi überzogen sind, dann den Parmesan sorgfältig untermischen und die Gnocchi sofort servieren, bestreut mit mehr Parmesan und dem restlichen Zitronenabrieb.