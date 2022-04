Michael Hausenblas fragt die Kabarettistin Malarina, warum sie so sehr an analogen Kalendern hängt

"Mein ‚bestes Stück‘ ist ein Kalender. Ich führe solch analoge Handkalender bereits seit meiner Teenagerzeit. Früher hat man die gratis alle Jahre bei H&M bekommen. Damals war es ja noch üblich, Termine und Sonstiges analog zu notieren.

"Ich führe solch analoge Handkalender bereits seit meiner Teenagerzeit." Kabarettistin Malarina Foto: Nathan Murrell

Ich hab mir all die Bücher über die Jahre aufbewahrt. Als ich begann, Geld zu verdienen, verzichtete ich auf die Gratisversion und begann, die Kalender zu kaufen. Mittlerweile bekomme ich sie von einer Freundin geschenkt. Solche Bücher haben den Vorteil, dass man sich zu den Ereignissen auch Gedanken und Gefühle notieren kann. Das hat durchaus etwas von einem Tagebuch.

Wenn ich im Nachhinein so einen Kalender durchblättere, kann ich also gut nachvollziehen, wie sich das betreffende Jahr angefühlt hat. Verloren habe ich bisher noch keinen, vergessen schon. Aber das geschah immer an Orten, an denen ich ihn wieder holen konnte. Gestohlen wurde auch noch keiner. Wer klaut schon Kalender?" (Michael Hausenblas, RONDO, 25.4.2022)