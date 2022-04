Weil der Ehemann sie so lieb bittet, setzt sich die schöne Amelia (Betty Gilpin) freiwillig auf eine Ablage, damit er sie immer anschauen kann. Als das Interesse des Gatten sinkt, muss sie runter vom Podest: Frauen, die das Brüllen lernen, in "Roar" von Apple TV+. Foto: Apple TV+

Streamingtipps:

DER GROSSE SCHWINDEL

The Dropout Elizabeth Holmes, gespielt von Amanda Seyfried (Mank), gründet mit 19 Jahren das Unternehmen Theranos und behauptet, eine Technologie entwickelt zu haben, die Krankheiten mit nur einem ein zigen Tropfen Blut diagnostizieren kann. Showrunnerin Elizabeth Meriwether (New Girl) gelingt mit Michael Showalter (The Big Sick) das publikumswirksame Porträt einer ganz erstaunlichen Hochstaplerin. Disney+

ZUM BRÜLLEN

Roar Eine Frau verschlingt Kinderfotos, eine andere wird unsichtbar, die dritte setzt sich als Schauobjekt auf ein Wandbrett, die vierte datet einen zunächst charmanten und verständnisvollen, später immer rüpelhafteren Erpel: Die Glow-Macherinnen Liz Flahive and Carly erzählen von Frauen, die einiges mitmachen, ehe sie aufstehen und tun, was die Serie ihnen sagt: schreien. Unter anderen mit Nicole Kidman, Merritt Wever, Alison Brie. Apple TV+

WILD

Outer Range Das Leben in der Wildnis von Wyoming ist hart, noch härter für Josh Brolin als Rancher Royal Abbott, der um sein Land und seine Familie kämpfen muss. Seine Schwiegertochter Rebecca ist verschwunden, dann gibt es noch einen mysteriösen Todesfall im Dorf, und das ist nicht alles: Am Rande der Ranch wartet ein schwarzes Loch. Da wäre sogar Sam Hawkins entsetzt. Amazon Prime Video

TV-Tipps:



19.20 DOKUMENTATION

Facebook und Co. zerschlagen? Über Hass in sozialen Medien und was dagegen zu tun wäre, diskutieren in der Doku Blogger Schlecky Silberstein, Datenschutzaktivist Max Schrems, EU-Parlamentarierin Alexandra Geese, Vizepräsidentin der EU-Kommission Interview mit Margrethe Vestager sowie Whistleblowerin Frances Haugen. Bis 20.00, 3sat

20.15 KRIMI

Wilsberg: Ungebetene Gäste (D 2022, ) Der Antiquar und Privatdetektiv Wilsberg, gespielt und gelebt von Leonard Lansink, ermittelt seit 1990 im kriminellen Münster und ist bereits zu Lebzeiten Kult. Seine Fälle löst er mit Witz und Grant. Wer am Ostersamstag nach leichter, aber nicht seichter Unterhaltung sucht und sich nicht durch algorithmusgesteuerte Serienkataloge wühlen will: Schauen Sie sich das an. Bis 21.45, ZDF

20.15 KRIMI

Blind ermittelt (D/Ö 2022, ..) Philipp Hochmair spielt den blinden Kommissar, der Mörder mit Instinkt und Tücke stellt.

Bis 21.50, ORF 1

22.40 DOKUMENTATION

Das geheime Leben der Katzen Über das Wesen der Stubentiger ist kaum etwas bekannt – ihr Seelenleben wurde von der Wissenschaft bisher wenig untersucht.

Bis 23.40, Arte

23.30 SEHNSUCHT

Wanted (Ö 1998. Harald Sicheritz) "Wenn Indien eine Komödie war, dann ist Wanted auch eine", findet Alfred Dorfer und zieht sich in eine geschlossene Anstalt und seine Tagträume zurück. Probleme löst er in seiner Vorstellung-Western-Fantasie.

Bis 0.55, ORF 1

0.50 TEMPO!

Eins, zwei, drei (One, Two, Three, USA 1961, Billy Wilder) Wilders Mauerbaukomödie um den zornigen Jungkommunisten Horst Buchholz und den energischen Coca-Cola-Produzent James Cagney (mit einer unvergessenen Performance von Lilo Pulver) wollte zur Entstehungszeit keiner sehen. Erst in den Achtzigerjahren wurde die Farce dann ein wahrlich atemberaubender Hit – und blieb es bis heute. Kodewort: "Schlemmer!" Bis 2.35, SWR