Elsa macht sich auf den Weg zu einem verwunschenen Ort, an ihrer Seite der freche Schneemann Olaf: "Die Eiskönigin 2", 20.15 Uhr, ORF 1. Foto: Disney

10.00 GOTTESDIENST

Katholischer Ostergottesdienst Alle Jahre wieder wird der Gottesdienst vom Petersplatz live übertragen. Im Anschluss segnet Papst Franziskus die Schar der Gläubigen: Urbi et Orbi. Bis 11.55, ORF 2

18.05 DOKUMENTATION

Aufgetischt: Die Alte Donau Lieblingsplätze, Naturoase und noch dazu gut essen: Die wahre Entspannungszone Wiens liegt in Kaisermühlen. Bis 19.00, ORF 2

19.30 REPORTAGE

Cowgirls in Colorado In Colorado Springs bereiten sich die afroamerikanischen Schwestern Aleeyah und Savannah Roberts auf das Ereignis des Jahres vor: das Bill Pickett Rodeo in Denver. Bis 20.15, Arte

19.53 DOKUMENTATION

Feierabend: Hoffnung wider alle Hoffnung Schwester Philippa Rath ist Benediktinerin der Abtei Sankt Hildegard in Rüdesheim-Eibingen und begleitet Menschen und Ordensgemeinschaften in Krisen. Bis 20.05, ORF 2

20.15 GEFRORENES

Die Eiskönigin 2 (Frozen 2, USA 2013) Die Dreamworks-Neuinterpretation eines Märchens von Hans Christian Andersen war in der ersten Ausgabe der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Was lag also näher, als für Nachschub zu sorgen? Also: Füße hochlagern, hören Sie wieder Hape Kerkeling als Schneemann. Sehen Sie wieder die putzig-niedlichen Trickfiguren, und fühlen Sie sich rundum wohl. Bis 21.50, ORF 1

20.15 AHOI!

Das Traumschiff Kapitän Prager sticht in See Richtung Mauritius. Mit an Bord wieder jede Menge alte Lasten und junge Liebe. Gefühlschaos und sicherer Hafen inklusive, allerdings ohne "Geld-zurück-Garantie". Wem das nicht gefällt, kann sich nur auf Qualtinger berufen: Wenn mich das Reisebüro nicht vermittelt hätt’. Bis 21.50, ORF 2

20.15 RACHE IST BLUTWURST

Nevada Smith (USA 1966, Henry Hathaway) Drei Gangster ermorden die Eltern eines "Halbindianers". Dieser, von Rachedurst getrieben, verfolgt sie und bringt sie schließlich zur Strecke. Qualitätswestern, auch wegen der Schauspieler: Steve McQueen, Karl Malden und Brian Keith. Bis 22.20, Arte

20.15 PICKSÜSS

Ein Herz und eine Krone (Roman Holiday, USA 1953, William Wyler) Mit der Rolle einer Kronprinzessin, die sich in Rom ihrer Pflichten entschlägt und sich von einem US-Reporter (Gregory Peck) einen Tag lang die Stadt zeigen lässt, wurde Audrey Hepburn über Nacht zum Star. William Wylers 1953 an Originalschauplätzen gedrehter Film markiert einen Gipfelpunkt des heiklen Genres der Romcom.Danach noch einmal Audrey Hepburn als unwiderstehliche Sabrina. Bis 23.55, 3sat

21.50 ROCKOPER

Jesus Christ Superstar (USA 1972, Norman Jewison) Andrew Lloyd Webbers Musical als Filmversion: Die Zeichen der Zeit sind unübersehbar, Jesus erlebt seine letzten Tage in einer waschechten Hippiegemeinde. Bis 23.40, ORF 3