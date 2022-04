Das Tribunal in Den Haag Foto: Imago / Hollandse Hoogte / Remko de Waal

Was ist uns Gerechtigkeit wert? Rund 162 Millionen Euro hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag für das aktuelle Jahr an Budget zur Verfügung. Viel Geld freilich, aber gut investiertes, oder?

Immerhin soll das Gericht nichts weniger leisten, als die schlimmsten Verbrechen unserer Zeit zu untersuchen und zu verurteilen. Ein entschiedener, wenngleich oft mühevoller Kampf gegen Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression in aller Welt. Wer könnte das nicht befürworten?

70 von 193 Uno-Staaten – um exakt zu sein. 70 Staaten, die rund 70 Prozent der Weltbevölkerung auf sich vereinen – haben das Römische Statut von 1998 nicht unterzeichnet und respektieren damit die Rechtsprechung des IStGH nicht oder nur in den seltensten Fällen.

Das und die schwierige Beweisbarkeit direkter Verantwortung führten dazu, dass aus 27 Konflikten, mit denen sich das Gericht bisher in den 20 Jahren seines Bestehens beschäftigte, insgesamt nicht einmal 30 Jahre an rechtskräftiger Gesamtstrafdauer für die Verurteilten resultierten. Fast 100 Millionen Euro pro Strafjahr also. Da zücken einige Kosten-Nutzen-Rechnerinnen zu Recht die Taschenrechner.

Kritik und mangelnde Kooperation

Neben der ausgedehnten Verfahrenslänge sorgen die Kosten immer wieder für heftige Kritik. Auch dass im ersten Jahrzehnt ausschließlich Fälle in Afrika untersucht wurden, brachte dem Gericht den Ruf eines neokolonialen Erziehungsinstruments ein. Am schmerzhaftesten ist aber immer noch, dass so viele Staaten nicht bereit sind, bei der Verfolgung von Gräueltaten mitzumachen, und die Arbeit des Gerichts damit torpedieren. Aus Sorge, dass es sie eines Tages selbst treffen könnte?

Russland ist einer dieser Staaten. China und die USA ebenso. Die USA haben kurz nach der feierlichen Eröffnung des Strafgerichtshofs 2002 mit dem American Service-Members’ Protection Act gar ein Gesetz verabschiedet, wonach der US-Präsident Maßnahmen ergreifen darf, um US-Bürger vor Strafverfolgung durch den IStGH zu schützen und sie notfalls mit Waffengewalt aus dessen Haft zu befreien.

Eine Zelle für Kriegsverbrecher von innen: Manchmal dauern die komplizierten Verfahren vor dem IStGH so lange, dass Kriegsverbrecher vor den Urteilen versterben. Foto: Courtesy of the ICTY

Schwierige Startbedingungen also für eine Institution, die den Verlauf der Geschichte befrieden sollte. Schon in der Zwischenkriegszeit und nach 1945 hatte man um die Erschaffung eines Weltstrafgerichts, das einzelne Menschen für ihre Gräueltaten verurteilt, gerungen. Dass es um die Jahrtausendwende letztlich trotz Ablehnung bedeutender Staaten dennoch klappte, das Gericht einzusetzen, ist für Cuno Tarfusser, Ex-Vizepräsident und Ex-Richter am IStGH, nach wie vor "ein Wunder".

Russisches Njet

Bis dahin hatte die Welt bei den größten Verbrechen auf Militärgerichtshöfe, wie in den Nürnberger Prozessen, oder Sondertribunale, wie jene für Ruanda und Jugoslawien, setzen müssen. Letztere wurden per UN-Sicherheitsratsbeschluss eingesetzt.

Russische und chinesische Vetos – die bis heute etwa Untersuchungen des syrischen Bürgerkriegs unterbinden – hätten theoretisch also auch die späteren Urteile gegen serbische Kriegsverbrecher wie Ratko Mladić und Radovan Karadžić abwürgen können. Das russische Njet würde freilich auch bei einem Sondertribunal für die Ukraine warten. Braucht es aber gar nicht, denn mittlerweile gibt es ja den IStGH.

Weil das Nichtmitglied Ukraine seit dem Donbass-Krieg und der Maidan-Bewegung 2014 die Rechtsprechung des IStGH auf seinem Boden akzeptiert und dutzende Staaten den Gerichtshof mit der Bitte um Ermittlungen angerufen haben, kann der britische Chefankläger Karim Khan mit seinem Team arbeiten.

Präzise Dokumentation

Wer in der Ukraine also im großen Stile Zivilbevölkerung ermordet, vergewaltigt oder foltert, Befehle dazu ausgibt oder auch nur wissentlich davor zurückscheut, solche Taten als Befehlshaber zu unterbinden, riskiert einen Haftbefehl vom IStGH – was uns zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin, seinen Generälen und Soldaten bringt.

Das Smartphone-Zeitalter und eine zu mehr als 85 Prozent ans Internet angeschlossene Gesellschaft, aber auch moderne Satellitenbilder machen den Krieg in der Ukraine zum bislang bestdokumentierten der Geschichte.

Viele Völkerrechtlerinnen und Strafgerichtshofexperten wie Tarfusser gehen deshalb davon aus, dass die Beweisfindung für eine etwaige Anklage am IStGH nicht allzu schwierig werden dürfte – zu brutale und eindeutige Videos zeigten den Beschuss von Krankenhäusern oder Bahnhöfen, zu präzise sind die Hinrichtungen in Kiewer Vororten wie Butscha oder Irpin dokumentiert.

Prominente Kriegsverbrecher

Dass es sich in der Ukraine nicht um ein Bürgerkriegsland handelt und so zumindest eine Seite im Konflikt ein Interesse hat, den Ermittlern möglichst breiten Zugang zu allen Tatorten zu geben, hilft. Viele rechnen mit ersten Haftbefehlen noch in diesem Jahr, die alle 123 Mitgliedsstaaten theoretisch umsetzen müssten, sobald ein gesuchter Kriegsverbrecher deren Boden betritt.

DER STANDARD

Heißt das nun, dass Putin unweigerlich bald seinen Lebensmittelpunkt nach Den Haag, in eine der 15 Quadratmeter großen 84 Einzelzellen der United Nations Detention Unit verlegen muss? Ein Blick auf die Geschichte prominenter Kriegsverbrecher bestätigt dies eher nicht.