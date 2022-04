[Podcast Inside Austria] Die Österreich-Russland-Affäre: Verräter und Spione (4/4).

[International] Angst vor Russlands Einsatz "kleiner" Atomwaffen in der Ukraine.

Das russische Flaggschiff Moskwa ist gesunken: "Ein Schlag von historischer Bedeutung in der Marinegeschichte".

[Inland] Erneuter Spendenaufruf von Strache vor Prozess im Juni.

Ex-Minister Anschober trauert um seinen Hund "Agur".

[Wirtschaft] Spanien ächzt unter der Teuerung.

[Web] Russland bekommt ein echtes Mobilfunkproblem.

"The Freestyle" im Test: Samsungs smarter Beamer ist ein echter Spaß – aber ein teurer.

[Podcast] Was hat Elon Musk mit Twitter vor?

[Familie] Österreichische Kinder besitzen einen Haufen Spielsachen. Welche davon sind wirklich sinnvoll? Wir haben einen Spieleforscher und eine Pädagogin um Rat gefragt.

[Blog] Wir sollten beim Sex öfter den Kopf ausschalten.

[Wissenschaft] Größter bekannter Komet des Sonnensystems nähert sich uns.

[Wetter] Am Karsamstag ziehen in der Nordhälfte einige Wolken durch und es gehen Regenschauer nieder, am Nachmittag lassen die Schauer nach und die Sonne zeigt sich öfter. In Vorarlberg sowie im Süden bleibt es weitgehend trocken und die sonnigen Phasen dauern länger. Am Nachmittag werden die Wolken generell weniger, am längsten halten sie sich alpennordseitig und im Nordosten. Der Wind weht verbreitet lebhaft, in den Föhnstrichen und am Alpenostrand bläst er teils auch aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen 2 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 8 bis 17 Grad.

[Zum Tag] 1982: Das erste deutsche durch In-vitro-Fertilisation gezeugte "Retortenbaby" Oliver wird an der Universitätsklinik in Erlangen geboren.