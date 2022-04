Sucht noch nach seiner Rolle: Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Foto: APA / Georg Hochmuth

Die Gegensätze beim Termin in Moskau hätten größer nicht sein können. Auf der einen Seite Wladimir Putin, ein Despot, ehemaliger Geheimdienstkader und seit Jahrzehnten unumschränkter Herrscher in Russland. Auf der anderen Karl Nehammer, seit fünf Monaten Regierungschef in Österreich, der in der Affäre um zwei betrunkene Personenschützer schon einmal die Fassung verliert.

Nehammer war bisher viel, nur kein Politiker der starken Töne. Der 49-Jährige fand sich über Jahre weniger als Macher in der ersten Reihe wieder, sondern stellte sich eher ausführend in den Dienst der ÖVP. Sozialisiert wurde er zwar im Machtkosmos Niederösterreich, besetzte aber lange keine wirklich stilprägenden Positionen.

Licht und Schatten

Nehammer führte ein paar Jahre die niederösterreichische Parteiakademie, beim schwarzen Arbeitnehmerbund diente er im Generalsekretariat. Ein Amt, das er später auch für Sebastian Kurz in der Bundes-ÖVP ausfüllte. Zum innersten Zirkel des einst alleinherrschenden Altkanzlers zählte Nehammer aber nie.

In die Rolle des aktiven Politikers stieg Nehammer erst 2017 als Nationalratsabgeordneter ein. Drei Jahre später wurde er Innenminister. Als Kurz über Chats stolperte, war Nehammer plötzlich Kanzler – und damit selbst Galionsfigur, die Ton und Richtung angibt (nur nicht den schwarzen Landesfürsten).

In die Rolle des aktiven Politikers stieg Nehammer erst 2017 als Nationalratsabgeordneter ein. Foto: Heribert Corn www.corn.at

Seither scheint Nehammer auf der Suche nach seiner eigenständigen Rolle zu sein, in die wohl auch der Russland-Besuch fällt. In der türkis-grünen Koalition gilt er nach der Kurz-Episode als Stimmungsaufheller. Seine Zeit als Spitzenpolitiker hatte aber auch Schattenseiten.