Hier werden die Reste einer russischen Rakete in einem Vorort von Kiew begutachtet. Foto: EPA/OLEG PETRASYUK

So symbolträchtig der Name des Schiffes, so triumphierend fiel in Kiew die Nachricht seiner Versenkung aus. In der Nacht auf Freitag musste dann auch der Kreml eingestehen, dass die Moskwa, seit 1983 Russlands Flagg- und Kommandoschiff, gesunken ist. Während die Ukraine meldet, ihre Armee habe den russischen Kreuzer versenkt, stellt Moskau den Untergang als Unfall dar: Ein Brand an Bord habe Munition zur Explosion gebracht. Über das Schicksal der etwa 500 Seeleute, die auf dem Kriegsschiff stationiert waren, war vorerst nichts bekannt. Moskau droht nun mit neuen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew.