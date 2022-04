Weiter. Foto: IMAGO/PanoramiC

Der Deutsche Alexander Zverev, der nach dem Ausscheiden von Novak Djokovic höchstgereihte Spieler im Masters-1000-Tennisturnier in Monte Carlo, hat am Freitag nach hartem Kampf das Halbfinale erreicht. Der 24-Jährige besiegte in hitziger Atmosphäre den Italiener Jannik Sinner nach mehr als drei Stunden mit 5:7,6:3,7:6(5). Er trifft nun entweder auf Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas aus Griechenland oder den Argentinier Diego Schwartzman.

Auch Djokovic-Bezwinger Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien gewann neuerlich. Nach dem 2:6,6:4,6:3 gegen den Indian-Wells-Sieger Taylor Fritz steht der 22-Jährige erstmals im Halbfinale eines Masters-1000-Turniers. Um den Finaleinzug spielt er gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow. Dieser hatte mit 6:4,3:6,7:6(2) gegen den polnischen Miami-Halbfinalisten Hubert Hurkacz das bessere Ende für sich. (APA, 15.4.2022)