Moderne Architektur ist oftmals angreifbar, aber selten so plakativ und unterhaltsam inszeniert wie hier

Immer wieder sieht man auf dem Kanal Vergleiche zwischen historischen und modernen Gebäuden. Foto: Twitter/@arch_crimes

Man kennt sie, die hässlichen Gebäude, die vor allem in den letzten 100 Jahren aus dem Boden geschossen sind. Speziell im Vergleich mit historischen Prachtbauten ist es hier ein Leichtes, die moderne Architektur anzuprangern. Vielleicht auch deshalb hat es sich der Twitter-Account "Architects against Humanity" zur Aufgabe gemacht, auf seinem Kanal Vergleiche anzustellen beziehungsweise die hässlichsten Bauten der Welt aufzuzeigen.

Manchmal muss man schmunzeln, wenn man die Gegenüberstellungen auf dem Kanal betrachtet. So werden etwa bei einem Posting zwei Pubs gegenübergestellt und mit dem Satz "Such dir eines aus" eingeleitet. Auf dem ersten Bild ist ein reich verziertes Haus zu sehen, das mit zahlreichen Holzverstrebungen an Illustrationen aus längst vergangenen Jahrhunderten erinnert. Darunter ein schnörkelloser Betonbau, der ebenfalls ein Pub beinhaltet.

Ähnliche Vergleiche wagt er mit Kraftwerken, die hübscher als Kirchen sind oder Gefängnisse, die mehr Charme versprühen als heutige Schulen. Er prangert zudem moderne Architektur an, die völlig unpassend in historische Umgebungen gepfercht werden.

Besonders beeindruckend sind auch Aufnahmen von Häusern, deren Besitzer sich offenbar gegen den Verkauf entschieden haben, obwohl die Stadt andere Pläne für das Gebiet hatte.

Immer wieder wird gezeigt, wie Architekten sich offenbar lustig über die Gesellschaft machen, indem sie hässliche Konzepte durchsetzen. Auch Vergleiche zwischen dem bescheidenen Heim von Kurt Cobain und dem protzigen Anwesen von Justin Bieber werden illustriert dargestellt und natürlich Memes bemüht, die sich über Bauwerke und Architekten gleichermaßen lustig machen. Immer wieder in der Kritik des Kanals stehen auch staatliche geförderte Bauten, die dann nach Millioneninvestments wie ein hässlicher Karton in der Landschaft stehen.

Ein paar Aufnahmen finden sich auch aus Österreich, etwa der Stadt Salzburg. Als Positivbeispiele, versteht sich. Wer sich also für derlei Informationen interessiert, ist bei diesem Kanal gut aufgehoben. (red, 16.4.2022)