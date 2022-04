Polizeifahrzeuge brennen während einer Gegenkundgebung im Sveaparken in Örebro, wo die dänische rechtsextreme Gruppierung "Stram Kurs" am Karfreitag eine Versammlung genehmigt bekommen hatte. Foto: APA/AFP/TT NEWS AGENCY/KICKI NILSSON

Stockholm – Am Rande einer Versammlung einer ultrarechten Gruppierung in der schwedischen Stadt Örebro ist es zu schweren Konfrontationen zwischen Gegendemonstranten und der Polizei gekommen. Mindestens neun Mitglieder der Sicherheitskräfte wurden dabei am Freitag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Bei den Ausschreitungen gerieten auch Polizeifahrzeuge in Brand.

Beamte seien von Steinen getroffen worden, manche hätten auch gebrochene Arme, sagte eine Polizeisprecherin der Zeitung "Aftonbladet". Angaben zu möglicherweise verletzten Protestierenden machte sie nicht.

"Stram Kurs"

Bereits am Vortag war es am Rande einer Versammlung der islam- und einwanderungsfeindlichen Gruppierung "Stram Kurs" (Strammer Kurs) im schwedischen Linköping zu Ausschreitungen gekommen. Drei Polizisten mussten dort wegen ihrer Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

"Stram Kurs" wird von dem Politiker und Rechtsanwalt Rasmus Paludan angeführt, der derzeit durch verschiedene schwedische Städte zieht und dort Versammlungen abhält. Bei diesen Versammlungen soll immer jeweils ein Koran verbrannt werden. "Stram Kurs" sorgt in Skandinavien immer wieder mit provokanten und islamfeindlichen Aktionen für Aufruhr und Empörung. (APA, 16.4.2022)