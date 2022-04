1.994 Menschen befinden sich in Spitalsbehandlung, davon 160 auf einer Intensivstation. 17 Tote wurden zudem bestätigt

Der Trend ist damit weiter rückläufig. Foto: APA/HANS PUNZ

Die Behörden haben in Österreich am Samstag 8.996 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Damit gab es bisher 4.045.809 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (16. April, 9.30 Uhr) sind österreichweit 16.407 Personen mit Sars-CoV-2 Infektion verstorben, das sind um 17 mehr als gestern, und 3.890.719 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.994 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 160 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 383

Kärnten: 436

Niederösterreich: 2.486

Oberösterreich: 1.486

Salzburg: 407

Steiermark: 960

Tirol: 376

Vorarlberg: 284

Wien: 2.178

(red, 16.4.2022)