Ein potenzieller Käufer begutachtet einen Rubin auf einem Edelsteinmarkt. Foto: APA/AFP/YE AUNG THU

Dubai – Einer der größten Roh-Rubine der Welt ist vor seiner Versteigerung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden. Der Edelstein mit dem Namen "Burdsch Alhamal" wurde am Freitag in einem Hotel in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgestellt. Der Stein mit 8.400 Karat und einem Gewicht von 2,8 Kilogramm sei einer der "seltensten Rubine" der Welt, sagte Patrick Pilati vom ausstellenden Unternehmen SJ Gold and Diamond.

Es handelt sich den Angaben zufolge um einen unbehandelten Rubin aus Tansania. Wegen seiner Natürlichkeit sei er so wertvoll, sagte Pilati. Vor seiner Versteigerung, bei der der Stein Experten zufolge bis zu 120 Millionen Dollar (110,31 Mio. Euro) einbringen könnte, wird er einen Monat lang an verschiedenen Orten in Dubai präsentiert. (APA, 16.4.2022)