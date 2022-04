Liebe Leserin, lieber Leser,

Elon Musk hält sich dank seiner geplanten Übernahme von Twitter hartnäckig in den Schlagzeilen. In einem "Kopf des Tages" zeichnen wir ein Porträt des reichsten Menschen der Welt und berichten weiter über die Reaktionen der Twitter-Aktionäre, die wenig von Musks Angebot halten.

Ein Beamer im Mini-Format – das ist der neue "The Freestyle" von Samsung. Die Bildqualität ist gut, die maximale Helligkeit bescheiden, die smarten Funktionen nett. Die wahren Stärken liegen aber woanders, wie unser Test zeigt.

Um etwas von den Negativschlagzeilen abzulenken, haben wir zudem einen unterhaltsamen Twitter-Account rund um Architektur im Programm und berichten zudem in Sachen Games über das neue "Need for Speed" und den Einfluss von "Elden Ring" auf ein ganzes Genre.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

"The Freestyle" im Test: Samsungs smarter Beamer ist ein echter Spaß – aber ein teurer

Elden Ring: Warum wir auch noch in vielen Jahren über das Spiel sprechen werden

Social-Media-Kanal zeigt "Architekten gegen die Menschheit"

Twitter will mit "Giftpille" Übernahme durch Musk verhindern

Neues "Need for Speed" mit Anime-Elementen soll bereits in diesem Jahr erscheinen

Zu kritisch: Russland blockierte Internetseite von französischem Auslandsfunk

Elon Musk: Umtriebig und provokant im Web und im All