Burgstaller traf per Elfmeter, die Hamburger verpassten aber den Sprung an Tabellenspitze

Burgstaller trifft weiter. Foto: IMAGO/foto2press

Der FC St. Pauli hat am Samstag in der 30. Runde der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Hamburger kamen beim SV Sandhausen nur zu einem 1:1 und sind damit vorerst Tabellen-Zweiter. Der Kärntner Guido Burgstaller erzielte dabei aus einem Foulelfmeter das 1:0 für die Hamburger (39.). Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf trennten sich 0:0, ebenfalls keine Tore fielen zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel.

Burgstaller hatte den Strafstoß für St. Pauli selbst herausgeholt, der Sandhausener Verteidiger Dario Dumic hatte den Österreicher im Strafraum zu Fall gebracht. Der 32-jährige Mittelstürmer ließ sich nach VAR-Überprüfung die Chance nicht nehmen und erzielte per Schupfer in die Mitte seinen 18. Saisontreffer. Den Ausgleich kassierte St. Pauli in der 91. Minute durch einen Treffer von Janik Bachmann. Der Kiez-Club hält nun bei 53 Punkten. Tabellenführer Schalke 04 und Werder Bremen auf Rang drei haben ebenso viele Zähler, spielen aber erst am Sonntag. (APA, 16.4.2022)