Stimmen

Ludovic Magnin (Altach-Trainer): "In der ersten Hälfte war für meine Mannschaft mehr drin, da haben wir einige Situationen nicht zu Ende gespielt, weil wir zum Beispiel ausgerutscht sind. Nach der Pause war der LASK besser, auch wenn der Matchball bei uns gewesen ist (Anm.: Beim Kopfball von Bischof). Wir haben vorne zu wenig die Bälle gehalten, den ersten oder zweiten Ball oft verloren und sind so unter Druck gekommen. Wir mussten defensiv wieder leiden, aber das ist etwas, auf das wir uns eingestellt haben und was die Jungs derzeit sehr gut machen."

Andreas Wieland (LASK-Trainer): "Wir müssen mit dem Punkt leben. Aufgrund der Spielanteile wäre für uns meiner Meinung nach mehr drin gewesen. Was gefehlt hat, war der letzte Pass und ein besseres Durchsetzungsvermögen. Wir müssen im Angriff bessere Lösungen finden. Meine Mannschaft war anfangs sehr hektisch, sie ist dann aber immer souveräner und ruhiger geworden. Es ist in dieser Phase der Meisterschaft sehr wichtig, nicht in Hysterie zu verfallen, wenn einmal ein Ergebnis nicht so ausfällt, wie man sich es wünscht."