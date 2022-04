Die Gefängnisse bereiten sich auf die Freilassung der Gefangenen vor. Foto: APA/AFP/STR

Yangon (Rangun) – Myanmars Junta will anlässlich des buddhistischen Neujahrsfestes mehr als 1.600 Gefangene freilassen. Etwa 1.619 Gefangene, darunter 42 Ausländer, wurden "begnadigt" und werden freigelassen, berichtete das staatliche Fernsehen Sonntagfrüh. Es war unklar, ob unter den Freigelassenen auch Demonstranten oder Journalisten sind, die über den Militärputsch gegen die De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi vergangenes Jahr berichtet hatten.

Freilassung mit Tradition

Die Freilassung von Gefangenen zum Neujahrstag hat in Myanmar Tradition. Während sich die Menschen in dem Land in den vergangenen Jahren bei den Feierlichkeiten fröhliche Wasserschlachten geliefert hatten, sind die Straßen dieses Jahr aus Protest gegen die Militärherrschaft vielerorts still. (APA, 17.4.2022)