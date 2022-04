Die Zahlen gehen in Österreich weiter zurück. Foto: REUTERS / ALY SONG

Am Ostersonntag haben die Behörden 7.408 Neuinfektionen bestätigt. Damit gab es in Österreich bisher 4.053.217 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (17. April, 9.30 Uhr) sind österreichweit 16.420 Personen mit Sars-CoV-2 Infektion verstorben, das sind um 13 mehr als noch am Samstag, und 3.904.290 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.895 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 161 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 365

Kärnten: 398

Niederösterreich: 1.989

Oberösterreich: 1.118

Salzburg: 300

Steiermark: 785

Tirol: 352

Vorarlberg: 261

Wien: 1.840

(red, 17.4.2022)