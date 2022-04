An virtuellen Rennstrecken könnte Bannerwerbung verkauft werden. Foto: RED ROBOTS MEDIAGRAB via REUTERS

Microsoft könnte schon bald In-Game-Werbung in einigen Xbox-Spielen anzeigen. Einem Bericht von Business Insider zufolge arbeitet der US-Konzern an einer Marketingstrategie, um virtuelle Werbeflächen an interessierte Firmen zu verkaufen. Bereits im Sommer soll das Experiment starten. Betroffen sind die kostenlosen Free-to-play-Games auf der Xbox. An der genauen Umsetzung wird noch gearbeitet.

Unklar ist etwa, wie genau die Werbung angezeigt wird. Wechselnde Banner entlang von Rennstrecken oder bei Sportspielen bieten sich ebenso an wie bestimmte Schilder und andere Flächen in Spielen mit offenen Welten. Dem Bericht zufolge will Microsoft die Werbung so integrieren, dass Gamerinnen nicht gestört werden oder der Spielfluss in irgendeiner Weise unterbrochen wird.

Heikles Unterfangen

Ob derartige Werbeformate bei Spielern gut ankommen, darf zumindest bezweifelt werden, auch wenn Spieleentwickler damit eine neue Einnahmequellen bekommen. Mehr Free-to-Play-Games könnten so das Licht der Welt erblicken. Dass das Thema heikel ist, ist wohl auch Microsoft bewusst. So ist ein "privater Marktplatz" geplant, auf den nur vorausgewählte Unternehmen bzw. Marken Zugriff haben. Damit will der Xbox-Hersteller verhindern, dass wahllos unpassende Werbeeinblendungen die Spielfreude trüben.

Microsoft selbst hat die durchgesickerten Pläne weder dementiert noch bestätigt. Dem Bericht zufolge will man beim Anzeigen der Werbung allerdings nicht auf personalisierte Daten der Xbox-Nutzerschaft zugreifen und auch nicht die Daten der Suchmaschine Bing oder anderer Xbox-Dienste anzapfen. (red, 17.04.2022)