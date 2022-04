Foto: IMAGO/RHR-Foto

Bremen/Darmstadt – Der FC Schalke 04 hat einen wichtigen Auswärtssieg im Aufstiegskampf in der zweiten deutschen Fußballliga erzielt. Die Gelsenkirchener gewannen am Sonntag in der 30. Runde beim direkten Konkurrenten Darmstadt 98 mit 5:2 und haben als Tabellenführer mit 56 Punkten nun zwei Zähler Vorsprung auf Werder Bremen. Die Bremer trennten sich daheim vom 1. FC Nürnberg in einer intensiven Partie 1:1. Nikola Dovedan erzielte das Tor der Franken aus einem Foulelfmeter (24.).

Für den Tullner Dovedan, der in der 81. Minute ausgewechselt wurde, war es der siebente Saisontreffer. Den Ausgleich der Bremer durch Mitchell Weiser (65.) bereitete Marco Friedl mit einem feinen Lochpass vor. Friedl spielte durch, während sein Landsmann Romano Schmid bis zur 61. Minute im Einsatz war. Marvin Duksch vergab für die Bremer den Matchball, sein Kopfball klatschte an die Latte (87.). Werder liegt mit 54 Punkten einen Zähler vor dem drittplatzierten St. Pauli (53), Nürnberg ist Fünfter (50).

Zweimal Terodde, dreimal Bülter

Schalke mit Martin Fraisl im Tor lief zwar früh einem Rückstand hinterher, doch die königsblaue Torgarantie Simon Terodde brachte den Spitzenreiter mit einem Doppelpack in Führung. Marius Bülter traf im Anschluss gleich dreimal für die Schalker. Die Darmstädter, bei denen Mathias Honsak in der 76. Minute eingewechselt wurde, haben in der Tabelle als Vierte fünf Zähler Rückstand auf die Schalker und zwei auf St. Pauli.

Im Tabellenkeller kam Erzgebirge Aue in Heidenheim zu einem 2:0-Sieg, während Ingolstadt mit Nico Antonitsch und Christian Gebauer (bis 59. Minute) dem SC Paderborn daheim mit 0:1 unterlag und damit die Rote Laterne von Aue übernahm. Hansa Rostock und Jahn Regensburg trennten sich 1:1. (APA, 17.4.2022)

Ergebnisse:

Dynamo Dresden – Holstein Kiel 0:0

Dresden: mit Sollbauer; Kiel: Pichler ab 85.

SV Sandhausen – St. Pauli 1:1 (0:1)

Sandhausen: Ritzmaier Ersatz; St. Pauli: Burgstaller bis 92. (Tor zum 0:1/39./Elfer)

Hannover 96 – Fortuna Düsseldorf 0:0

Hannover: ohne Hinterseer; Düsseldorf: Klarer ab 82.

Hamburger SV – Karlsruher SC 3:0 (2:0)

KSC: mit Kobald und Kuster

Werder Bremen – 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1)

Bremen: mit Friedl, Schmid bis 61.; Nürnberg: Dovedan bis 81. (Tor zum 0:1/24./Elfer)

Hansa Rostock – Jahn Regensburg 1:1 (1:0)

Darmstadt 98 – Schalke 04 2:5 (2:3)

Darmstadt: Honsak ab 76., Karic und Celic Ersatz; Schalke: Fraisl im Tor, Ranftl Ersatz, ohne Langer

FC Ingolstadt – SC Paderborn 0:1 (0:0)

Ingolstadt: Mit Antonitsch, Gebauer bis 59., ohne Stojanovic

FC Heidenheim – Erzgebirge Aue 0:2 (0:0)

Heidenheim: Kerschbaumer Ersatz, ohne Tschernuth