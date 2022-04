Liebe Leserin, lieber Leser,

Wer schon immer einmal Jesus spielen und sich in die Figur hineinversetzen wollte, kann dies schon bald mit einem Simulator tun. Das Game "I am Jesus Christ" lässt einen in diese Rolle schlüpfen und wichtige Stationen seines Lebens nachspielen. Passend zu den Osterfeiertagen haben wir die ersten Kapitel angespielt.

Die EU plant einen unionsweiten Austausch von Gesichtsbildern und Polizeiakten. Dank automatisierter Suche soll die Zusammenarbeit der Polizei erleichtert werden. Datenschützer kritisieren das Vorhaben aber als riskant und ungerechtfertigt.

Ein anderes ernstes Thema ist die ungebremste Verbreitung von Kinderpornografie auf Tiktok. Der Plattform wird aktuell von US-Behörden vorgeworfen, die überwiegend junge Nutzerschaft nicht ausreichend vor Missbrauch zu schützen.

Und dann war da noch Microsoft, das offenbar mit der Anzeige von Werbung in Xbox-Spielen liebäugelt. Apple hingegen bereitet alles für die kommenden Mac-Festspiele vor. Bereits neun neue Modelle mit dem M2-Chip werden derzeit getestet.

Wir wünschen eine interessante Lektüre und noch schöne Osterfeiertage!

