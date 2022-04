In "Willkommen Österreich" zudem Jossi Jantschitsch von der Band Bilderbuch, jüdischer Humor in "Kreuz und quer"

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Das Ei – Aufbruch ins Leben Wie sich die Eier von Vögeln, Fischen, Amphibien oder Insekten unterscheiden und was sie gemeinsam haben, findet die Doku in der Dachsteinregion, an der Donau vor Wien, in der Ostsee, in Namibia, in Simbabwe und auf den Färöer-Inseln heraus. Bis 21.05, ORF 2

20.15 KRIMIDRAMA

Der Polizist und das Mädchen(D 2018, Rainer Kaufmann) Ein beliebter Dorfpolizist (Albrecht Schuh) begeht Fahrerflucht, nachdem er angetrunken die Tochter seines besten Freundes überfahren hat. Er versucht alles, um die Beweise verschwinden zu lassen. Bis 21.45, 3sat

20.15 DOKUMENTARFILME

Vielfalt statt Artensterben: Die Menschheit am Scheideweg Der Schwund der Artenvielfalt nimmt weltweit alarmierende Ausmaße an. Der Dokumentarfilm von Lourdes Picareta dokumentiert das Problem am Beispiel mehrerer Länder. Er stellt aber auch hoffnungsvolle Initiativen vor, die den Erhalt unserer Tier- und Pflanzenarten zum Ziel haben. Um 21.50 folgt Die Axt im Regenwald über den Raubbau am Amazonas. Bis 23.25, Arte

Die wahren Hüter des Regenwaldes, die Indigenen, verlieren ihren Lebensraum. Die Doku "Die Axt im Regenwald" zeigt den Raubbau am Amazonas – 21.50 Uhr, Arte. Foto: Arte / Albert Knechtel

21.05 DOKUMENTATION

Universum History: Venus von Willendorf – Die nackte Wahrheit Nur knapp elf Zentimeter groß, bereits 30.000 Jahre alt und dennoch immer wieder für Überraschungen gut: Die Venus von Willendorf gehört zu den ältesten bekannten Kunstwerken der Menschheit. Eine Reise in das Paläolithikum und in die Welt der Forschung. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Christoph Grissemann und Dirk Stermann sind Schauspielerin Ursula Strauss und Jossi Jantschitsch von der Band Bilderbuch. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Sagt der Blau zum Grün Zum Ausklang des Schabbats treffen sich Freundinnen und Freunde zum fröhlichen Abendessen. Im Mittelpunkt steht der Humor. Um 23.20 Uhr zeigt Lebensfreude, wie der Spaß am Leben auch unter schwierigen Umständen nicht zu kurz kommen kann. Bis 23.55, ORF2

22.45 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky sind Krone-Journalistin Conny Bischofberger, Schauspielerin Ursula Strauss und Philosoph Thomas Macho. Bis 23.35, ORF3

22.55 GEHÄLTER

Geld oder Leben – Auf der Suche nach einem fairen Gehalt Was ist der gerechte Lohn für eine geleistete Arbeit? Geschäftsführer, Personalleiter, Betriebsräte und Mitarbeiter von drei Unternehmen fragen, welche Arbeit wie viel wert ist. Bis 23.35, 3sat

23.25 CHAOTISCH

Der Partyschreck (The Party, USA 1968, Blake Edwards) Hier prescht das Chaos nicht laut brüllend auf seine Opfer zu – Peter Sellers schleicht auf nassen Sohlen durch die dem Untergang geweihte Partygesellschaft. Bis 1.00, HR (Oliver Mark, 19.4.2022)