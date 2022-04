Freie Parkplätze für Anrainerinnen und Anrainer – das ist das Ziel des Parkpickerls unter anderem in Gerasdorf. Foto: AP / Ronald Zak

Seit Wien mit 1. März flächendeckend – mit Ausnahme in einzelnen Randgebieten – zur gebührenpflichtigen Kurzparkzone wurde, weiten immer mehr Umlandgemeinden ebenfalls ihre Kurzparkzonen aus. Ab 20. April führt beispielsweise Gerasdorf vier neue Kurzparkzonen ein, ab 1. Mai folgen welche in Purkersdorf sowie in Langenzersdorf. In Perchtoldsdorf und Brunn am Gebirge gibt es bereits seit März ähnliche Regelungen.

In den Zonen darf maximal zwei Stunden geparkt werden, ausgenommen Anrainerinnen und Anrainer. Der Grund für die Maßnahme sei, dass die Parkplätze in der Wiener Umlandgemeinden voll seien, sagte der Gerasdorfer Bürgermeister Alexander Vojta (SPÖ) zum ORF. Mit den Kurzparkzonen sollen demnach Wien-Pendlerinnen und -Pendler vertrieben werden, die mit dem Auto nach Gerasdorf fahren, um von dort in Fahrgemeinschaften, mit Bus oder Bahn weiter nach Wien zu fahren. (red, 18.4.2022)