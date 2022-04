So sagen Störche Hallo: den Hals weit zurückbiegen und dabei möglichst laut mit dem Schnabel klappern (Belichtungszeit 1/800 Sek., Blende f/9, Lichtempfindlichkeit ISO 250, Brennweite 500 mm am APS-C-Sensor entspricht 750 mm umgerechnet aufs Kleinbildformat). Foto: Michael Simoner

Haben Sie ein gutes Orientierungsvermögen? Ich leider nicht. Ich schlage meistens irgendeine Richtung ein, nur nicht die richtige. Umso mehr bewundere ich Störche, die zweimal pro Jahr bis zu 10.000 Kilometer zwischen Afrika und Europa zurücklegen – und sich nicht verfliegen. Auch hierzulande sind die Langstreckenpendler wieder punktgenau gelandet. Storchenpaare bleiben ihrem Horst oft viele Jahre treu.



In Österreich wurden zuletzt laut Birdlife rund 380 Brutpaare gezählt. Die meisten Weißstörche (Ciconia ciconia) verbringen den Frühling und Sommer in den Niederungen rund um den Alpenbogen, die größten Bestände gibt es in Niederösterreich, im Burgenland und in der Steiermark. Auch in meiner Wohngemeinde im niederösterreichischen Mostviertel befindet sich auf einem ausgedienten Rauchfang mitten im Ortszentrum ein Horst, der jedes Jahr besetzt wird. Es klappert bereits wieder vom Dach.

Pfeilstorch und Vogelzug



Faszinierend ist auch die Entdeckung des Vogelzuges: In Zeiten des beschränkten Horizonts erklärte man die lange Abwesenheit der Störche unter anderem damit, dass sich die Vögel temporär in andere Tiere verwandeln oder unter Wasser überwintern. Doch als 1822 in Deutschland ein Storch erlegt wurde, in dessen Hals ein afrikanischer Holzpfeil steckte, ließ sich der Weg des Langstreckenziehers bis nach Äquatorialafrika nachvollziehen. Der arme Vogel wurde ausgestopft, als "Rostocker Pfeilstorch" berühmt und ist bis heute Teil der Zoologischen Sammlung der Universität Rostock. (Michael Simoner, 20.4.2022)



Störche wechseln sich beim Brüten ab. Die Brutzeit dauert gut ein Monat (1/1000 Sek., f/6.3, ISO 160, 600 mm APS-C). Foto: Michael Simoner

Weißstörche sind Segelflieger, die warme Aufwinde nutzen (1/800 Sek., f/9, ISO 110, 500 mm APS-C). Foto: Michael Simoner

In jeder Saison wird das Nest weiter ausgebaut (1/500 Sek., f/5.6, ISO 125, 500 mm APS-C). Foto: Michael Simoner

Storchenpaare bleiben sich und ihrem Horst oft viele Jahre treu (1/800 Sek., f/7.1, ISO 250, 500 mm APS-C). Foto: Michael Simoner