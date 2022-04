Dabei wäre es so einfach, mehr als PR-Hülsen zu produzieren. Gerade wenn es ums Laufen geht, hätte Wien tatsächlich Potenziale, die es nur abzurufen gilt. Wie? Das haben die VCM-Macher etwa mit dem genialischen "Kipchoge 100er" vorgezeigt – als sie in oder zwischen den Lockdowns Möglichkeiten suchten, Läuferinnen und Läufer auf die Straße zu holen.

Ich liebe (und nutze) diese Markierung mit "meinen" Gruppen regelmäßig: Es gilt, eine markierte 100-Meter-Strecke zu laufen. So schnell wie Kipchoge hier 2019, also in 17 Sekunden. 100 in 17 ist für "Normalos" eine Herausforderung. Aber egal, ob sie das schaffen oder nicht: Der Satz "Das rennst jetzt 420-mal ohne Pause, dann bist du so schnell wie Eliud" schießt allen den Vogel raus.

Natürlich könnte man das auch anhand der "klassischen" Markierungen am PHA-Streckenrand spielen. Oder bei Markierungen auf Treppelwegen auf der Donauinsel, am Donauufer oder am Donaukanal. Nur: Durch den Eliud-Bezug wird Weltklasse "spürbar".