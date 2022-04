Tesla im Tunnel. Foto: Reuters

Als Apple vor einigen Jahren ankündigte, iPhones ohne Ladegerät auszuliefern, sorgte dies für eine gehörige Aufregung – allerdings nur bei den Konsumenten. Die Mitbewerber griffen die Idee hingegen begeistert auf, mittlerweile sparen sich viele Smartphone-Hersteller dieses einst als essenziell angesehene Zubehör.

Die Argumentation ist dabei immer die gleiche: Mittlerweile habe ohnehin jeder ein Ladegerät herumliegen, insofern werde mit der fixen Auslieferung nur unnötig Elektroschrott produziert. Dass man damit die Packungsgrößen kleiner machen und so die Transportkosten minimieren kann, mag allerdings auch nicht schaden.

Streichung

Die Packungsgröße dürfte bei einem Tesla eher nicht das Problem sein, und doch nimmt sich der E-Auto-Hersteller nun ein Beispiel an der Smartphone-Welt. Wie "Teslerati" berichtet, werden Teslas in den USA mittlerweile ohne Ladegerät für herkömmliche Steckdosen ausgeliefert. Wer dieses Zubehör haben will, muss es stattdessen extra beim Hersteller erwerben – und zwar derzeit um rund 400 US-Dollar.

Das Kabel, um das es geht. Foto: Tesla

Betont sei, dass es hierbei nicht um das Kabel für E-Tankstellen geht, sondern um jenes, mit dem eben eine Aufladung über normale Steckdosen erfolgen kann. In einem Tweet spricht Tesla-Chef Elon Musk denn auch von "extrem niedrigen" Nutzungszahlen, den "mobile connector" weiter mitzuliefern wäre also eine "Verschwendung".

Back-up

Die niedrige Nutzung sagt allerdings nur begrenzt etwas über die Relevanz des Kabels aus. Immerhin wird dieses wohl nur dann genutzt, wenn keine E-Ladestation in der Nähe ist – also wenn sonst keine andere Option zum Aufladen mehr zur Verfügung steht.

Kritik

Entsprechend führte der Bericht zu scharfer Kritik an Tesla. Viele Kunden zeigten sich über die Entscheidung enttäuscht und warfen dem Unternehmen gerade angesichts der ohnehin hohen Tesla-Preise vor, geizig zu agieren.

Reaktion

Das wiederum will Musk nicht so einfach auf sich sitzen lassen, also versprach er nachzubessern. So soll der Preis des entsprechenden Kabels nicht nur auf 200 US-Dollar gesenkt werden, Tesla will auch die Ausstattung um zusätzliche Adapter erweitern und das Mitbestellen beim Autokauf vereinfachen.

Ein Versprechen, von dem aktuelle Tesla-Käufer aber noch wenig haben. Derzeit ist das entsprechende Ladekabel im US-Onlineshop von Tesla nämlich vergriffen. (red, 19.4.2022)