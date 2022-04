Beiliegender Schnappschuss ist mir bei einer Sonnenaufgangswanderung mit Schneeschuhen auf den Hochanger bei Turnau in der Steiermark gelungen. Es war am 17. März d. Jahres. Durch den zu dieser Zeit in der Luft liegenden Saharastaub kamen diese herrlichen Farbschattierungen.

© Helmut Podolan

