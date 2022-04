Reaktionen auf den Tod von Hermann Nitsch würdigen einen Künstler von "Weltrang". Foto: APA / Techt

Alexander Van der Bellen:

"Mit ausdrucksstarken Bildern und aufsehenerregenden Aktionen hat er die heimische Kunstwelt neu definiert. Nun ist der Großmeister des Aktionismus von uns gegangen: Hermann Nitsch ist tot", so Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einer ersten Reaktion auf das Ableben des Malers und Aktionskünstlers Hermann Nitsch.

"Die heimische Kunst ist damit um eine ihrer auch international bedeutendsten Persönlichkeiten ärmer. Konsequent hat Hermann Nitsch über Jahrzehnte hinweg an seinem kultischen Stil gearbeitet, seine Werke und sein Wirken haben niemanden kaltgelassen. Österreich trauert um einen unbestechlichen und faszinierenden Maler und einen beeindruckenden Menschen. Sein Werk wird weiterleben, dessen bin ich mir gewiss", betont der Bundespräsident.

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer

"Heute hat uns ein wahrhaft einzigartiger Künstler verlassen", sagt Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Ableben des Malers und Aktionskünstlers. "Seine vielfältige Auseinandersetzung mit Kunst, Ästhetik, Religion und Philosophie hat Hermann Nitschs Werk förmlich durchzogen. Seine Großformate ziehen Menschen in ihren Bann, wie es kaum andere Kunstwerke können. Mit den Orgien-Mysterien-Spielen hat Nitsch außerdem die Grenzen des Kunstschaffens neu definiert. Was mich persönlich an Nitsch beeindruckt hat, ist seine Durchsetzungskraft und seine Standhaftigkeit trotz aller Kritik, die ihm vor allem zu Beginn entgegengeschlagen ist", so Mayer.

Meine Gedanken sind heute bei seiner Frau Rita, seiner Familie und seinen Freunden." Hermann Nitsch wurde neben vielen anderen Auszeichnungen 1984 mit dem Kunstpreis für Bildende Kunst und 2005 mit dem Großen Österreichischen Staatspreis geehrt.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner

"Hermann Nitsch war ein Künstler von Weltrang und einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler überhaupt. Wir waren und sind unglaublich stolz, dass er eine so tiefe Verbindung zu Niederösterreich hatte und bei uns in Prinzendorf ein Zuhause gefunden hat. Denn Hermann Nitsch war nicht nur ein großartiger Botschafter unseres Landes in der ganzen Welt, sondern auch eine ganz große Persönlichkeit, die gerne in unserem Land gelebt und unserem Land viel gegeben hat", sagte die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. (APA, 19.4.2022)