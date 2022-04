Stephen Curry erzielte in 23 Minuten 34 Punkte. Foto: Kelley L Cox-USA TODAY Sports

New York – Die Philadelphia 76ers (Eastern Conference) und die Golden State Warriors (Western Conference) sind am Montag in der ersten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA) mit 2:0 in Führung gegangen. Die 76ers besiegten die ersatzgeschwächten Toronto Raptors mit 112:97, während die Warriors gegen die Denver Nuggets mit 126:106 triumphierten. Die Dallas Mavericks glichen die "best of seven"-Serie gegen Utah Jazz mit 110:104 aus.

Die Warriors hatten mit Stephen Curry (34 Punkte in 23 Minuten) und Jordan Poole (29 Punkte/8 Assists) die besten Werfer. Curry wurde wie schon im ersten Play-off-Duell eingewechselt, nachdem er zuvor zwölf Matches wegen einer Fußverletzung verpasst hatte. Der 22-jährige Poole kam in seinen ersten zwei Play-off-Spielen auf 59 Punkte. Die 76ers wurden beim klaren Erfolg gegen die Kanadier von Joel Embiid (31 Punkte/11 Assists) angeführt.

Die Dallas Mavericks schafften auch ohne ihren angeschlagenen Star Luka Doncic den Gleichstand von 1:1 in der Serie gegen Utah. 41 Punkte von Jalen Brunson und 25 des Deutschen Maxi Kleber, der acht von elf Drei-Punkte-Würfen verwertete, verhalfen den Mavericks zu einem harterkämpfen Sieg. Utah hatte acht Minuten vor dem Ende noch mit sieben Punkten geführt. (APA/Reuters, 19.4.2022)

NBA-Ergebnisse vom Montag – 1. Play-off-Runde (best of seven):

Eastern Conference:

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 112:97; Stand der Serie 2:0

Western Conference:

Golden State Warriors – Denver Nuggets 126:106; Stand 2:0

Dallas Mavericks – Utah Jazz 110:104; Stand 1:1.