Neues aus der Gastro-Szene: Am Hohen Markt findet man die "große Schwester" des Mochi, am Donaukanal gibt's Würstel und ein Traditionsheuriger hat umgebaut

O.M.K. am Hohen Markt, 1010 Wien

Lange war eine Filiale des Mochi-Ablegers O.M.K. bereits in der Innenstadt angekündigt, nun hat der Take-Away-Lokal und Shop relativ still und heimlich die Pforten geöffnet. Bereits seit einigen Wochen kann man japanische Speisen dort abholen, aber natürlich auch vor Ort genießen. "Die große Schwester" des Stammhauses in der Praterstraße sei das Lokal am Hohen Markt nun, schreiben die Betreiber.

www.o-m-k.com

Rebel Meat mit Pop-up Lokal beim Taste! am Donaukanal

Das Start-Up Rebel Meat bespielt zwei Wochen lang einen Stand beim Taste! Foodmarket am Wiener Donaukanal. Die Würstel von Rebel Meat werden zu 50 Prozent aus Biofleisch und zu 50 Prozent aus pflanzlichen Zutaten hergestellt. Beim Würstelstand werden – zur Auswahl gibt es Bratwürstel oder Käsekrainer – als Korean Hot Dog mit Kimchi oder auch mit Guacamole oder Sauerkraut verkauft.

Am 24. April findet eine Vienna City Marathon Fun-After-Run Party ab 13.00 statt, Finisher erwartet laut Aussendung eine besondere Überraschung.

Rebel Meat beim Taste am Donaukanal

Bis 30.4.2022 täglich von 12h-20h

Hot Dogs & Drinks (Hot Dog inkl. Beilage ab 8,90 EUR)

rebelmeat.com/popup

Irish Whiskey beim Taste! Obere Donaustraße 83, 1020 Wien

Der Taste! Foodmarket wiederum kooperiert an drei Wochenenden ab 22.4. mit Jameson Irish Whiskey. Beim Pop-Up mit Musikbegleitung werden Burger von XO Grill und Whiskey-Drinks angeboten.

tastefoodmarket.com

Foto: Pfarrplatz Gastronomiebetriebs GmbH

Frisch renoviert: Mayer am Pfarrplatz , Pfarrplatz 2, 1190 Wien

Nach rund zwei Jahren Renovierungsarbeiten, unter laufendem Betrieb, präsentiert sich der Wiener Traditionsheurige Mayer am Pfarrplatz mit modernen Elementen. Aber keine Sorge, traditionsreiche Bestandteile wurden wiederverwendet. So erinnert nach wie vor etwa die originale Kirchenmauer hinter der Schank an alte Zeiten. Im Innenhof mit Weinreben und im Kirchengarten mit Nussbäumen gibt es die seit Generationen überlieferte Heurigenküche, untermalt mit Live-Heurigenmusik – und zwar täglich. Vervollständigt wird der Wiener Heurige natürlich mit dem Wein. Der Klassiker schlechthin ist der Wiener Gemischte Satz. Feine Tropfen gibt es auch im "Genuss-Shop" zu Ab-Hof-Preisen. (red, 22.4.2022)

pfarrplatz.at