Am Dienstag vergangener Woche waren 8.651 Neuinfektionen und 44 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Die Zahl der Covid-Erkrankten in den Spitälern sinkt weiterhin

Die Corona-Neuinfektionen sinken nach den Osterfeiertagen weiter. Foto: APA/dpa/Christian Charisius

Wien – Mit Stand Dienstag, 19. April, 9.30 Uhr, sind österreichweit 16.439 Personen mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben und 3.930.478 wieder genesen. Acht Covid-Erkrankte verstarben seit Montag.

Derzeit befinden sich 1.888 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 147 auf Intensivstationen betreut. Am Dienstag der vergangenen Woche lagen noch 2.497 Covid-Erkrankte in Österreichs Spitälern, davon 192 auf den Intensivstationen.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der Meldung am Vortag:

Burgenland: 182

Kärnten: 193

Niederösterreich: 1.359

Oberösterreich: 668

Salzburg: 346

Steiermark: 327

Tirol: 330

Vorarlberg: 248

Wien: 1.742

(red, 19.4.2022)