Große Radsportnamen gastieren bei der Alpenrundfahrt in Österreich. Der Osttiroler Felix Gall mischt als Vierter nach zwei Etappen an der Spitze mit

In dieser Galerie: 3 Bilder Strampeln in traumhafter Kulisse: Die Tour of the Alps gastiert ab Donnerstag in Osttirol. Foto: Imago/Teyssot Zahlreiche Topteams sind am Start. Foto: imago/Sirotti Tiroler Rad-Ass: Felix Gall. Foto: AFP/Jocard

Im Zeitalter der totalen Ökonomisierung und Digitalisierung aller Lebensbereiche wird nicht nur das Verlangen nach dem nächsten Dopamin-Rausch durch das Taschentelefon immer größer – nein, auch die Sehnsucht nach dem kompletten Kontrast. Auf der Suche nach einem archaischen Lebensstil bietet sich Yoga, Fasten oder Gärtnern an, aber beispielweise auch Rennradfahren. Ohne Geklimper aus den Earpods, nur der Kampf Mensch gegen Natur. Und das am besten stundenlang.

Wer eine Auswahl der größten Asketen auf Drahteseln erleben möchte, hat dieser Tage die Gelegenheit bei der fünften Auflage der Tour of the Alps, die in Tirol, Südtirol und Trentino über die Bühne geht. Auf 727 Kilometern warten insgesamt fast 15.000 Höhenmeter und zehn Bergwertungen. Der 2017 eingeführte Nachfolger des Giro del Trentino ist für viele Teilnehmer der entscheidende Test für den Giro d’Italia.

Klingende Namen

In den zehn WorldTour-Rennställen unter insgesamt 18 Teams finden sich prominente Namen wie Richie Porte (AUS), dessen Ineos-Teamkollege und ehemaliger Giro-Sieger Tao Geoghean Hart (Großbritannien), Miguel Angel Lopez (Kolumbien/Astana), der Franzose Thibaut Pinot (Groupama), der vierfache Tour-de-France-Gewinner Chris Froome (Großbritannien/Israel) sowie 2016-Sieger Mikel Landa und Pello Bilbao (beide Spanien) aus dem Team Bahrain.

Letzterer hat sich auf der zweiten Etappe von Primiero/San Martino di Castrozza nach Lana im Zielsprint nach 154 Kilometern gegen den Franzosen Romain Bardet und den Osttiroler Felix Gall durchgesetzt. Bereits zum Auftakt fuhr Gall auf einen starken fünften Platz. "Dabei habe ich mich zu Beginn gar nicht so gut gefühlt", sagte der 24-Jährige. Nach einer starken Baskenlandrundfahrt (12. Gesamt) nahm er in der Karwoche etwas Tempo im Training heraus, der Körper fuhr herunter, wachte aber zum richtigen Zeitpunkt wieder auf. "Die Form stimmt." Gall hatte nach einer Coronavirus-Erkrankung zu Beginn der neuen Radsaison mehrere Wochen Atemprobleme.

Im der Gesamtwertung der Tour of the Alps ist der Ex-Juniorenweltmeister aus dem AG2R-Rennstall nun eine Position verbessert Vierter, nur 16 Sekunden hinter dem Gesamtführenden Pello Bilbao. Am Donnerstag führt das Giro-Vorbereitungsrennen in Galls Heimat, die Schlussetappe mit Start und Ziel in Lienz am Freitag wird komplett auf Osttiroler Straßen gefahren werden. "Meine großen Saisonziele sind die Tour of the Alps und der Giro d’Italia. Auf alle Fälle werde ich bei beiden Rennen meine Freiheiten bekommen."

Als einziger Rennstall mit UCI-Continental-Lizenz (dritthöchste Stufe) ist das Tirol KTM Cycling Team dabei. "Das ist für uns eine besondere Ehre. Wunderdinge darf man sich keine erwarten, aber es ist eine große Chance", sagt Team-Manager Thomas Pupp. (Florian Vetter, 19.4.2022)