Offenbar handelte es sich um eine 250 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe. Straßen und Gleise in der Umgebung wurden zuvor gesperrt

Die Fliegerbombe wurde am Gelände der Voestalpine (Bild) gefunden. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Am Gelände der Voestalpine ist am Dienstag kurz vor Mittag eine Fliegerbombe gefunden worden. Wie Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, via Twitter mitteilte, sei das Gelände im Umkreis von 200 Metern evakuiert worden. Betroffen von der Evakuierung war auch das Automotive Components Linz-Werk 2, vorbeilaufende Straßen und ein Gleisabschnitt der Bahn wurden gesperrt. Kurz nach Mittag gab es dann Entwarnung.

Die Bombe sei entschärft worden, hieß es seitens der Voestalpine, auch die Polizei bestätigte das. Alle gesperrten Bereiche seien wieder freigegeben worden, niemand sei verletzt worden. Laut Bauer handelte es sich um eine 250-Kilogramm-US-Fliegerbombe. In Linz werden bis heute immer wieder – meist bei Bauarbeiten – Kriegsrelikte gefunden. (APA, 19.4.2022)