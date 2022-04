Am Dienstag finden sich bei den Airlines laut einiger Flugbegleiterinnen die besten Angebote. Foto: Austrian Airlines

Sieht man tagsüber gen Himmel, bemerkt man das erneut starke Flugaufkommen, vergleichbar mit den Vor-Corona-Zeiten. Wer sich selbst mal wieder trotz Maskenpflicht fliegend in andere Länder bewegen will, für den gibt es auf Social Media mittlerweile einige Kanäle, die mit Tipps und Tricks aufwarten, wie man das Maximum für sich und das eigene Wohlbefinden herausholen kann.

Zeites Menü

"Es gibt Brandy, Bourbon, Whiskey, Wodka, Gin, Rum, Bier", listet die junge Ex-Flugbegleiterin Wong Sheau Qian die auch in der Economy-Class verfügbaren alkoholischen Getränke ihres ehemaligen Arbeitgebers Singapore Airlines auf. Auf ihrem Tiktok-Kanal "geiwosushi" verrät sie auch, dass man sich sogar Cocktails, etwa eine Bloody Mary oder einen Screwdriver, bestellen kann – kostenlos.



Sogar eine zweite Essensbestellung sei möglich, sofern alle Passagiere bereits bedient wurden und Extraportionen verfügbar sind. Wer als Erster essen möchte, der solle ein "Spezialmenü" bestellen, also etwa das Diabetes-freundliche Menü oder auch jenes mit weniger Kalorien. Auf der Website könne man sich zudem über die kostenlosen Snacks informieren, die auf dem Flug verfügbar sein werden. Wenn man zudem seinen Flug an seinem Geburtstag oder am eigenen Hochzeitstag plane, dann könne man laut der Ex-Flugbegleiterin auch vorab Kuchen bestellen.

"Es gibt Ohrstöpsel, Augenmasken, Zahnpflegesets, Kämme, Rasierer, Damenbinden, Socken, Spielkarten, Schreibblöcke, Stifte, Kinderartikel, Kinder-Headsets", erzählt Wong. Sogar Nähsets und Nagelfeilen seien in der Regel vorhanden. Man solle sich aber dennoch nicht benehmen, als sei man allein in dem Flugzeug und die Flugbegleiterinnen hätten sonst niemanden zu betreuen, bittet sie in den beiden Videos, die sie zu dem Thema publiziert hat.

Weitere Geheimnisse

Sieht man sich zum Thema "airline secrets" noch ein wenig auf Tiktok um, dann findet man etwa ein Video einer US-Airline, in dem eine Flugbegleiterin über die Hygiene in Flugzeugen spricht. So solle man sich darüber im Klaren sein, dass Decken und Kopfkissen nicht immer die gründlichste Reinigung erfahren und man deshalb solche Dinge am besten selber mitbringt. Auch die kleinen, ausklappbaren Tische würden meist vom Personal aus Zeitgründen nicht gereinigt werden, weshalb ein schnelles Drüberwischen mit einem mitgebrachten Putztuch immer Sinn mache.

Wer ein wenig Hintergrundwissen zum Flugbegleiteralltag haben will, der kann auch Tommy Cimato folgen. Er erklärt beispielsweise, dass ein Arbeitstag bis zu 16 Stunden dauern kann – und auf welche Töne man in einem Flugzeug achten sollte. Er gibt auch einige seiner Gespräche mit Passagieren wieder. So hat ihn offenbar jemand gefragt, der von Los Angeles nach New York geflogen ist, welche Länder man denn in den fünf Stunden überquere.

Für das Buchen von Flügen gibt es ebenfalls immer wieder Tipps. Man solle an einem Dienstag die Preise auf den Websites durchschauen, sind sich viele einig, hier scheinen Flüge oft aufgrund von Angeboten am günstigsten zu sein.

Austrian Airlines

Während aktuell tätige oder ehemalige Flugbegleiterinnen Ratschläge zum Verhalten an Bord oder sogar Reisetipps geben, sind offizielle Kanäle, etwa der Instagram-Channel von Austrian Airlines, diesbezüglich zurückhaltend. Hier wird vor allem Werbung in Form von schönen Bildern gemacht, die auch auf dem Facebook-Kanal der Fluglinie ausgespielt werden. Gelegentlich verlinkt man hier auf den hauseigenen Blog, wo sich zumindest gelegentlich Reisetipps finden, etwa die besten Instagram-Spots in Marrakesch. (red, 19.4.2022)