Nach der Pandemie und dem Aufkommen von Homeoffice setzten die Menschen nun endlich ihre Prioritäten richtig, schreibt "Time Out": "Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist wichtiger denn je, die Vier-Tage-Woche setzt sich durch, und die Menschen drängen weiter auf die Telearbeit", heißt es beim Onlinemagazin.

Doch in einigen Ländern wird schon lange weniger gearbeitet als in anderen. Ob aufgrund unterschiedlicher Arbeitskulturen, Arbeitsrechte oder höherer Löhne – mancherorts scheint die Work-Life-Balance bereits bestens austariert zu sein. Das belegen auch Daten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Mit den aktuellsten verfügbaren Daten (Stand 2020) hat man eine Rangliste erstellt, die auf der durchschnittlichen Anzahl der Arbeitsstunden in 38 Ländern basiert.

Österreich auf Rang fünf

Das Ranking wird von den Niederlanden angeführt: Durchschnittlich 29,5 Stunden pro Woche wird dort gearbeitet. Dahinter folgen Dänemark mit durchschnittlich 32,5 Stunden und Norwegen mit 33,6 Stunden. Nordeuropa scheint demnach die beste Region für eine ausgeglichene Work-Life-Balance zu sein ... Österreich liegt (zusammen mit Belgien und Italien) auf dem fünften Platz. 35,5 Stunden wird hier pro Woche im Durchschnitt gearbeitet.

Die durchschnittliche Arbeitszeit in allen OECD-Ländern beträgt 37 Stunden pro Woche, wobei Großbritannien mit 36,3 Stunden und die USA mit 38,7 Stunden am besten abschneiden. Am anderen Ende der Rangliste liegt Kolumbien mit der höchsten Wochenarbeitszeit. Die Kolumbianerinnen und Kolumbianer arbeiten im Durchschnitt 47,6 Stunden pro Woche. (red, 19.4.2022)

Hier die Top-Ten-Länder mit der kürzesten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit laut OSZE:

Niederlande: 29,5 Stunden Dänemark: 32,5 Stunden Norwegen: 33,6 Stunden Schweiz: 34,6 Stunden Österreich, Belgien, Italien: 35,5 Stunden Irland: 35,6 Stunden Schweden: 36 Stunden Großbritannien, Finnland: 36,3 Stunden Spanien: 36,4 Stunden Frankreich: 36,5 Stunden