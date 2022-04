Monika Helfer liest und trinkt beim "Internationalen Kulturenfestivals" in Niederösterreich. Foto: Imago

"Was treibt uns an?", lautet heuer das Motto des "Internationalen Kulturenfestivals" Literatur & Wein in Niederösterreich. 17 Autorinnen und Autoren treten von Donnerstag bis Sonntag an den drei Schauplätzen Literaturhaus NÖ, Stift Göttweig und Artothek auf, um bei der Antwortfindung zu assistieren. Bestsellerautor Marc Elsberg erklärt beim Eröffnungsgespräch (19 Uhr) etwa, warum er einst das Dasein als Art Director aufgab. Es hat sich jedenfalls sich gelohnt, seine Thriller verkaufen sich wie die warmen Semmeln.

Monika Helfer versucht seit drei Büchern indes, ihre Familiengeschichte zu ergründen. Mit Löwenherz tauchte sie nun in Gedanken ihres Bruders Richard ein. Eva Menasse hat sich in Dunkelblum zuletzt am heimischen Umgang mit dem eigenen Verhalten in der Nazizeit befasst und versucht, die Motivationen hinter dem Verschweigen aufzudecken. Was Antonio Fian antreibt? Es muss der Wahnwitz der Welt sein, den er in Dramoletten zur Kenntlichkeit verknappt.

Gäste aus Lateinamerika

Dem "international" im Namen gerecht wird das Festival mit Juan Gabriel Vásquez. Nach Büchern wie Das Geräusch der Dinge beim Fallen und Die Gestalt der Ruinen gehört der Kolumbianer zu den wichtigsten zeitgenössischen Autoren Lateinamerikas – Gewalt in der Geschichte seines Landes ist oft Thema. Er wird sich mit einer Lesung präsentieren und mit Karl Markus-Gauß über die Verbindung von Privatem und Politischem sprechen. Ein besseres Gegenüber lässt sich kaum denken, führt Gauß’ Antrieb ihn doch immer wieder nach Osteuropa und in die eigene Biografie.

Hehre Ideale oder selbstsüchtige Absichten? Und weiß man selbst so genau, warum man was wie tut? Auch Julian Schutting, Alois Hotschnig und die Dichterin Kerstin Hensel dürfen sich an Antworten versuchen. Dazu gibt es Musik und natürlich Wein. (wurm) 21.–24. April